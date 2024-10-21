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Siirt'te Deprem Sonrası Yardım Bekleyen Aile

Siirt'te Deprem Sonrası Yardım Bekleyen Aile
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Malatya'daki 5.9 büyüklüğündeki depremin etkileri Siirt'te de hissedildi. Evleri hasar gören Murat Orhan, yardım talep ederek yaşadıkları zorlukları dile getirdi. Çatlakların büyük yarıklara dönüştüğünü ve deprem yardımından faydalanamadığını belirtti.

MALATYA'daki 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra Siirt'teki müstakil evi hasar gören ve oluşan çatlakları bez parçaları dolduran Murat Orhan, yardım isteyerek, "Çatlaklar tamamen yarığa dönüştü. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Malatya'nın Kale ilçesinde 16 Ekim'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Siirt'te, Algül Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Murat Orhan'ın yaşadığı müstakil ev de hasar gördü. Oluşan çatlakları bez parçalarıyla dolduran Orhan, evlerinin oturulamaz hale geldiğini belirtti. Deprem yardımından faydalanamadığını belirten Orhan, "45 yıl önce babam yapmıştı. Hiçbir mühendislik çalışması yok. Babam kendisi zaten kalıpçı, inşaat sektöründe uzun yıllar usta olarak çalıştı. O dönem imkanı olmadığı için kendi imkanıyla inşa etti. Tabii hanenin nüfusu artınca, zemin kata bir kat daha ekledi. 20 yıldır da üst kat var" dedi.

'DEPREMDE EV OLDUKÇA HASAR GÖRDÜ'

Yetkililerin incelemesinde evin büyük hasar aldığını belirten Orhan, "Ev 2 kattan oluşuyor. Depremde ev oldukça hasar gördü. Ortaya çıkan çatlaklar tamamen yarığa dönüştü. Tabii o gün AFAD ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne de haber verdim. Sağ olsun, Sayın Valimiz de bu noktada devreye girdi. Acil bir şekilde ekiplerin buraya gelmesini sağladı. Ekipler kontrol etti binayı ve evin oturulamayacak durumda olduğunu, büyük hasar gördüğünü söylediler. Bu noktada da rapor oluşturacaklarını söylediler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Mevzuat gereği deprem yardımından faydalanmam için Siirt'te en az yüzde 10'luk bir hasar oluşması gerekiyor. Fakat görünen o ki o deprem yardımından faydalanamıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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