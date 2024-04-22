Siirt'te 9. Kitap Fuarı Yazarlarla Devam Ediyor
Siirt'te düzenlenen 9. Kitap Fuarı, yazarların söyleşi ve imza programlarıyla devam ediyor. Fuar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında açıldı ve ilgiyle sürüyor. Mehmet Akif Ersoy, Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Prof. Dr. Mehmet Fadıl Geylani, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Doç. Dr. Ahmet Aktaş gibi yazarlar söyleşiye katıldı. Yazar Metin Baytok da okurları için kitaplarını imzaladı. Fuar, yarın saat 20.00'ye kadar ziyarete açık olacak.
Siirt'te düzenlenen 9. Kitap Fuarı yazarların söyleşi ve imza programıyla devam ediyor.
Valilik himayesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 17 Nisan'da kapılarını açan fuar ilgiyle sürüyor.
Fuarın 3. ve 4. gününde yazarlar Mehmet Akif Ersoy, Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Prof. Dr. Mehmet Fadıl Geylani, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Doç. Dr. Ahmet Aktaş söyleşiye katıldı.
Yazar Metin Baytok da okurları için kitaplarını imzaladı.???????
Fuar, yarın saat 20.00'ye kadar ziyarete açık olacak.