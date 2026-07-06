Siirt'te yaz Kur'an kursları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yılı Yaz Kur'an Kursları, Siirt'teki cami ve kurslarda başladı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müftüsü Şakir Pinal, yaz Kur'an kurslarının başlaması dolayısıyla Halid bin Velid Camisi ve Kur'an Kursu'nda öğrencilerle bir araya geldi, burada ilk dersi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pinal, kursların hayırlı olması temennisinde bulunarak, çocuklara başarılı ve verimli bir eğitim dönemi diledi.

Yaz Kur'an kurslarının çocukların dini, ahlaki ve manevi gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Pinal, kursların 14 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirtti.

Kurslarda Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra temel dini bilgiler, Peygamber efendimizin hayatı, ibadet, ahlak ve değerler eğitiminin de verileceğini aktaran Pinal, şunları kaydetti:

"Yaz Kur'an kurslarımız, çocuklarımızın manevi gelişimlerine katkı sağlayan, camilerimizle bağlarını güçlendiren ve milli-manevi değerlerimizi tanımalarına vesile olan önemli bir eğitim imkanıdır. Yaz tatili, çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri, dini bilgilerini geliştirmeleri ve manevi değerlerle yetişmeleri için önemli bir fırsattır. Bu nedenle bütün velilerimizi çocuklarını yaz Kur'an kurslarımıza göndermeye davet ediyorum. İnanıyorum ki çocuklarımız burada hem Kur'an-ı Kerim'i öğrenecek hem de güzel ahlak, kardeşlik, sevgi, saygı ve paylaşma gibi değerleri yaşayarak hayatlarına aktaracaklardır."???????