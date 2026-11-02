Siirt Şirvan'da Kızılay Haftası kapsamında okullarda öğrencilere gönüllülük anlatıldı

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Siirt'in Şirvan ilçesinde Kızılay Haftası kapsamında okullarda etkinlik yapıldı.

Türk Kızılay Siirt Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Kızılay gönüllülerince Atatürk İlkokulu ve Park Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programlarda, öğrencilere Kızılayın çalışmaları, gönüllülük ve insani yardım faaliyetleri anlatıldı.

Daha sonra okul bahçesinde bir araya gelen ilkokul öğrencilerine yönelik yüz boyama etkinliği ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Program, öğrencilere ikramlıkların dağıtılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA