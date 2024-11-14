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Siirt Pervari'de Yeni Köprü ve Menfez Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Siirt Pervari'de Yeni Köprü ve Menfez Yapım Çalışmaları Devam Ediyor
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Siirt'in Pervari ilçesinde Düğüncüler köyünde yapımına başlanan köprü ve menfez çalışmalarının, köylerin yaşam standartlarını yükseltmek ve ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler getirmek amacıyla sürdüğü bildirildi. Vali Kemal Kızılkaya, projeye dair bilgi vererek halkın ihtiyacına yönelik önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Siirt'in Pervari ilçesinde yapımına başlanan köprü ve menfez çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelindeki köylerde yaşam standartlarını yükseltmek ve halkın ihtiyaçlarına hızlı çözüm üretmek amacıyla Düğüncüler köyünde yapımına başlanan köprü ve menfez yapımı hız kesmeden devam ediyor.

???????İl Özel İdaresi bütçesiyle yaptırılan ve Pervari Kaymakamlığının desteklediği proje, Vali Kemal Kızılkaya'nın Düğüncüler köyüne gerçekleştirdiği ziyarette köy sakinlerinin talebi üzerine hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, bu çalışmalarla köylerdeki hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını esas alarak vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için canla başla çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Köy halkının karşılaştığı ulaşım sorunlarına kalıcı çözüm getirmeyi hedefleyen proje, özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanan yol kapanmalarını önleyecek, öğrencilerin okullarına güvenli ve kesintisiz bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır. Yolun sürekli açık ve güvenli olması özellikle kış aylarında meydana gelebilecek acil durumlar için hızlı müdahale imkanı sunarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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