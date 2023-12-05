Siirt-Batman kara yolu kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Siirt-Batman kara yolu Şenköy mevkisinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Müslüm Öztoprak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı. Diğer yaralının tedavisi ise devam ediyor. Soruşturma ise sürüyor.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Siirt- Batman kara yolu Şenköy mevkisinde 3 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan ve Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Müslüm Öztoprak (34), yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Böylece TIR sürücüsü İslam İverendi'nin ardından kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Diğer yaralı Faruk Öztoprak'ın tedavisine devam ediliyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Akif ÖZALP/SİİRT,