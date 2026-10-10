Sigarayı bırakan 82, 60 ve 28 yaşındaki üç kişi yaşam konforunun arttığını anlattı

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DENİZLİ/ SEBAHATDİN ZEYREK - HÜSEYİN BAĞIŞ - Sigara bağımlılığından kurtulup dumansız hayatla yaşam konforunu artıranlar, bağımlılara tavsiyelerde bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosyasının bu haberinde, sigara bağımlılığından kurtulduktan sonra hayatları olumlu yönden değişen 82 yaşındaki Mehmet Özgör, 60 yaşındaki İ.Ö. ve 28 yaşındaki A.T.K'nin hikayesi ele alındı.

Denizli'de yaşayan Mehmet Özgör, çocuk yaşta arkadaşlarının teşvikiyle başladığı sigara nedeniyle ağır solunum sorunları yaşadı.

Yürümekte dahi zorlanmaya başladığı 67 yaşında Pamukkale Üniversitesi Hastanesine başvuran Özgör'e akciğer sertleşmesi, akciğerlerdeki hava keseciklerinin sigaradaki zararlı gaz ve partiküllerin etkisiyle esnekliğini kaybetmesiyle oluşan kronik solunum yolu hastalığı amfizem teşhisi konuldu. Özgör, iki yıl boyunca oksijen cihazı desteğiyle yaşamını sürdürebildi.

Tedavisinin ardından sigarayı bırakan Özgör, dumansız geçen 15 senedir bağımlılıktan kurtulmanın birçok olumlu yanını yaşıyor.

Özgör, AA muhabirine sigaradan sonra sağlıklı bir yaşam kazandığını söyledi.

"Şu anki aklım olsa hiçbir zaman içmezdim." diyen Özgör, artık daha rahat yürüyebildiğini, merdiven çıktığını ifade etti.

Özgör, "Fark çok var. Sigara içmeyen insan oksijeni daha rahat aldığından dolayı her türlü hareketi hızlı bir şekilde yapıyor. Şu an çok iyi hissediyorum. Eğer biri yanımda sigara içiyorsa ben gidiyorum zaten. Sigara içip dumanı üfleyen bir adam yanımdan geçerken onun içtiği sigaranın kokusu da bana rahatsızlık veriyor. İkinci bir hayat başladı." diye konuştu.

10 yaşında başladığı sigaradan YEDAM'la kurtuldu

Denizlili 60 yaşındaki İ.Ö, sigaraya henüz 10 yaşında, sigara içen arkadaşlarının bulunduğu ortamda başladı.

Nefes almada güçlük, uyku bozukluğu yaşayan İ.Ö, 50 yıllık zararlı alışkanlıktan kurtulmaya karar verip 4 ay önce Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) başvurdu.

Destek sayesinde sigarayı hayatından çıkaran İ.Ö, "Sigara içtiğimde çok sinirleniyordum. Pimi çekilmiş bomba gibi patlayacak şekildeydim. Şu anda gayet sakinim. Ne bağırıyorum ne çağırıyorum, hiçbir sorun yok. Ben sigaranın esiri olmuştum ama şu anda özgürüm." ifadelerini kullandı.

İ.Ö, 2 aydır sigara içmemenin mutluluğunu yaşadığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Sigarasız, dumansız hayat çok güzel. İş ortamında diyalog fazlalaştı. Merdiven çıkışlarım değişti. Ağız kokum kalmadı. Temiz bir hayat var. Cebimde param kalıyor. Yediğim, içtiğim her şey tatlı, güzel. Horlama oluyordu, bitti."

Genç yaşta sigaradan kurtuldu

İzmir'in Buca ilçesinde lise yıllarında arkadaş çevresinin etkisiyle sigaraya başlayan 28 yaşındaki motokurye A.T.K, yaklaşık 10 yıl sigara içti.

Solunum güçlüğü çekmeye başlayan A.T.K, önce kendi çabasıyla bırakmayı denedi. Sigara içen sosyal çevresinin de etkisiyle başarılı olamayan A.T.K'nin sigaraya bağlı şikayetlerine ağız kokusu, dişlerde sararma ve düzensiz uyku eklendi.

YEDAM'a başvuran A.T.K, 9 ay önce sigaradan kurtuldu.

Sigaradan kurtulmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden A.T.K, artık düzenli uyuyabildiğini, sabahları daha dinç uyandığını ve merdivenleri daha rahat inip çıkabildiğini belirtti.

Kaynak: AA