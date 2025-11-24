Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Etkili Mücadele

Kadına yönelik şiddeti önlemek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla faaliyet yürüten Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM) verilen danışmanlık ve rehberlik hizmetleriyle şiddet mağduru kadınların hayata tutunmaları kolaylaştırılıyor.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde 2012'den bu yana 81 ilde, 86 farklı noktada 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdüren ŞÖNİM'lerde, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla danışmanlık, rehberlik ve izleme hizmeti veriliyor.

ŞÖNİM'lerden, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişiler ile 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında tedbir kararı alınan şiddet uygulayanlar destek alabiliyor.

Şiddet mağdurunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik bu merkezlerde, psikososyal, hukuki, ekonomik, eğitim, sağlık, iş ve meslek danışmanlığı desteğinin yanı sıra 6284 sayılı Kanun kapsamında tedbir kararı başvuru ve izleme ile kadın konukevine yerleştirme hizmetleri verilerek, şiddet mağduru kadınların hayata tutunmaları kolaylaştırılıyor.

Diğer yandan şiddet uygulayanların, tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programlarına katılmasına, bağımlılığı veya ruhsal bozukluğu olanların ise sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi olmasına yönelik danışmanlık, yönlendirme ve izleme hizmetleri de sunuluyor.

ŞÖNİM'lerde yürütülen çalışmalara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ankara ŞÖNİM Müdürü Nezaket Çiçek, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli rol oynadıklarını söyledi.

Burada ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda sosyal hizmet müdahalelerinin yapıldığını kaydeden Çiçek, "Sorumluluğumuz, şiddet mağduru kadınla ilk temasımızda başlıyor. İlk etapta meslek elemanı görevlendiriyoruz. Ardından görüşmeyle durumu detaylı değerlendiriyoruz, risk düzeyine uygun şekilde müdahale planı hazırlıyoruz." dedi.

"Acil ihtiyaçlardan başlayarak hizmet verilmeye başlanıyor"

ŞÖNİM'lerde şiddet mağdurunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik hizmet modellerinin uygulandığını aktaran Çiçek, "Koruyucu tedbir kararları kapsamında, acil ihtiyaçlardan başlayarak hizmet veriliyor. Şiddet mağduru kadının çocuğu yanındaysa, kadın konukevine yönlendiriliyor, kreş desteği veriliyor. Ekonomik ihtiyacı varsa geçici maddi yardım sağlanıyor. Önleyici tedbirler ise genelde şiddet uygulayana veriliyor. Burada, konuta yaklaşmaması, evden uzaklaştırılması ve iletişim kanallarıyla rahatsız etmemesiyle ilgili kararlar veriliyor." ifadelerini kullandı.

"Hukuki destek, kadınlar için çok ihtiyaç duyulan bir süreç"

ŞÖNİM'e başvuruların en fazla kolluk kuvvetleri aracılığıyla yapıldığı bilgisini veren Çiçek, şunları kaydetti:

"ALO 183'ü arayarak gelen de oluyor. Görüşmede, kadın konukevinde kalmak istiyorsa, koşulları açıklıyoruz. Kolluk güçleri veya aile mahkemeleri tarafından alınan tedbir kararlarının bize bildirilmesi sonucunda da başvuru yapılmış sayılıyor. Çünkü o tedbir kararlarına bakıp şiddet mağduruna ulaşıyor, gerekli rehberliği veriyoruz. Sosyal hizmet merkezlerindeki kadın irtibat noktalarımız aracılığıyla da bize yönlendirilebiliyorlar."

ŞÖNİM'lere başvuran kadınlara verilen hukuki desteğin önemine değinen Çiçek, "Kadınlar ya da şiddet mağdurları için adli yardım bürolarımız var. Boşanma, velayet ya da çocuğuyla ilgili bir durum varsa hukuki yardım alabiliyor. Ücretsiz avukat talebi varsa yönlendiriyoruz. Hukuki destek, kadınlar için çok ihtiyaç duyulan bir süreç. Çünkü nereye, nasıl başvuracaklarını bilemiyorlar. Avukatları da olmadığı için zorluk yaşayabiliyorlar. Rehberliğimizle ve yönlendirmemizle de bu destekleri sunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Çiçek, ŞÖNİM'lerden destek alan mağdurları ilk andan itibaren yalnız bırakmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şiddet mağduru çalışıyorsa işini bırakmış olarak geliyor. Bazen yanında hiçbir eşyası olmuyor. O an acil ihtiyacı neyse öncelikle karşılanıyor. Sonrasında işe girebilmesi için meslek elemanları tarafından İŞKUR'a başvuruları yapılıyor. Ayrıca başvuru sonrasında kuruluşa alınıp, ayrılması durumunda izleme ve takip çalışmalarımız oluyor. Meslek elemanlarımız, tedbir kararının süresinin bitmesi durumunda tekrar talep ediyor. Yine şiddetle ilgili döngü kırılmadıysa, kadın hala şiddet görmeye devam ediyorsa da takip ediliyor."