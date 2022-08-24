Siber dolandırıcılardan yeni taktik: Sahte teknik servis elemanı kılığına giriyorlar

Siber dolandırıcılık yöntemleri gün geçtikçe şekil değiştiriyor. Dolandırıcılar bu sefer de bilinen teknoloji şirketlerinin sahte teknik servis elemanı gibi davranarak tüketicilerin kimlik bilgilerini ve paralarını çalmayı amaçlıyor. Kendilerini sahte teknik servis elemanı olarak tanıtan dolandırıcıların genellikle yaşlı tüketicileri hedef aldığını belirten Bitdefender Antivirüs'ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim'in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, uzaktan bilgisayara erişim izni ya da telefona gelen iki faktörlü doğrulama SMS'ini elde etme gibi amaçlarla kullanılan bu yöntemle cihaza ve hesaplara erişilmeye çalışıldığını belirtti.

Siber dolandırıcıların, kullanıcıların kredi kartı bilgilerine ya da diğer değerli kişisel verilerine ulaşmak için onları uzak masaüstü bağlantısını mümkün kılan yazılımları yüklemeye ya da kimlik avı sitelere girmeye zorladığını söyleyen Bitdefender Antivirüs'ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim'in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, teknik servis dolandırıcılığının nasıl anlaşılacağını ve neler yapılması gerektiğine ilişkin bilgi verdi. Akkoyunlu, "Dolandırıcılar cihaza acil müdahale gerektiğini iddia ederek tüketicilerin korkularından yararlanıyor ve büyük teknoloji şirketlerinde çalışıyormuş gibi davranıyor" dedi.

SAHTE TEKNİK SERVİS DOLANDIRICILIĞININ 4 BELİRTİSİ

Sahte teknik servis dolandırıcılarının, özellikle internet ve cihaz kullanımında yeterince bilgiye sahip olmayan yaşlı kişilere ulaştığını aktaran Akkoyunlu, bilinen şirketlerin isimlerini kullanıp karmaşık ve teknik bir dille yaşlı internet kullanıcılarıyla iletişime geçen dolandırıcıların, bilgisayar ve telefonlar dahil olmak üzere tüm cihazlar ile ilgili acil bir desteğe ihtiyacın olduğuna kullanıcıyı inandırdığını dile getirdi.

Alev Akkoyunlu, teknik servis dolandırıcılığının 4 yaygın belirtisine yönelik şöyle konuştu:

"Korku ve aciliyet hissi yaratılıyor. Dolandırıcılar, kullanıcıları acil teknik servis desteğine ihtiyacı oldukları gibi sebeplerle arayabiliyor, SMS ya da e-posta atabiliyor. Bu tür acil durumlar her zaman dolandırıcılar tarafından uydurulmuş oluyor. Bu tarz iletişim karşısında kullanıcıların soğuk kanlı kalması gerekiyor. Aksi takdirde kullanıcılar telaşa kapılıyor ve tüm kişisel verilerini dolandırıcılarla paylaşabiliyor.

"Cihazlarda mavi ekran beliriyor. Bilgisayarınızda, telefonunuzda veya tabletinizde bir virüs veya başka bir kötü amaçlı programın cihazınıza bulaştığını belirten bir açılır pencere veya mavi ekran belirir.

"Bir linke tıklamaya ya da uygulama indirmeye yönlendiriyor. Sizinle iletişime geçen kişi, teknik yardım veya güvenlik yazılımı almak için hemen ücretsiz bir numarayı aramanızı veya bir bağlantıya tıklamanızı ister.

"Dilbilgisi hataları yapılıyor. Çoğu zaman sizinle iletişime geçen dolandırıcı yazışma dilinde birçok dil bilgisi hatası yapar ve kelimeler özensiz seçilmiştir."

TEKNİK SERVİS DOLANDIRICILIĞINDAN KORUNMAK İÇİN 9 ÖNERİ

Her zaman kimlik hırsızlığına ve uzaktan erişim yazılımlarına karşı güvenlik yazılımı kullanılması gerektiğini söyleyen Akkoyunlu, paranızı, verinizi ve kimlik bilgilerinizi ele geçirmeye çalışan teknik servis dolandırıcılığına maruz kalmamak için 9 öneride bulundu. Akkoyunlu bu önerileri şöyle sıraladı:

"Cihazlarınız için teknik destek sağladığını iddia eden kişilerden gelen istenmeyen aramaları engelleyin.

" İnternette gezinirken virüs uyarılarından bahseden veya sisteminizin güvenliğinin ihlal edildiğini belirten açılır pencerelerle etkileşime girmeyin.

" Kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlayan ve kötü amaçlı açılır pencerelere erişmenizi engelleyen Bitdefender Antivirüs gibi ödüllü bir güvenlik çözümü kullanın.

" Cihazlarınızdaki teknik sorunları gidermek için uzaktan erişim yazılımı yüklemenizi isteyen tüm istenmeyen e-postalara, mesajlara ve telefon görüşmelerine karşı şüpheci olun.

" Siber suçlular e-posta adreslerini ve telefon numaralarını kolayca taklit edebileceğinden, talebin geçerliliğini belirlemek için arayanın kimliğine veya e-posta adresine güvenmeyin.

" Kredi kartı numarası veya diğer hassas bilgiler dahil olmak üzere finansal bilgilerinizi asla telefon, e-posta veya metin yoluyla vermeyin.

" Kripto para transferleri, banka havaleleri ve hediye kartı alımları gibi ödeme yöntemleri talep ediliyorsa şüphelenin.

" İşletim sisteminizi ve cihazlarınızı her zaman güncel tutun.

"Herhangi bir şüpheli etkinliği ve talebi Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na bildirin."