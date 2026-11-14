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Sibel Suiçmez, YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nı 'doğum' olarak niteledi

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Sibel Suiçmez, YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nı 'doğum' olarak niteledi Haber Videosunu İzle
Sibel Suiçmez, YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nı 'doğum' olarak niteledi
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YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, partisinin Ankara Arena'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda konuştu. Suiçmez, halkın kurduğu partinin birinci kurultayını gerçekleştirdiğini belirterek 'doğumunu bugün yapmış oluyor' dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda yaptığı açıklamada, "Çok büyük duygusallık hissediyorum hem çok büyük bir coşku gördüğünüz gibi salonda hakim, onu hissediyorum. Bir o kadar da onur duyuyorum. Çünkü gerçekten halkın kurmuş olduğu, halkın adını belirlediği, bütçesini yaptığı bir parti bugün birinci kurultayını gerçekleştiriyor. Aslında doğumunu bugün yapmış oluyor" dedi.

Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, partisinin "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Suiçmez, şunları kaydetti:

"Çok büyük duygusallık hissediyorum hem çok büyük bir coşku gördüğünüz gibi salonda hakim, onu hissediyorum. Bir o kadar da onur duyuyorum. Çünkü gerçekten halkın kurmuş olduğu, halkın adını belirlediği, bütçesini yaptığı bir parti bugün birinci kurultayını gerçekleştiriyor. Aslında doğumunu bugün yapmış oluyor. O yüzden hepimiz Sayın Genel Başkanımızı da hem geçmiş süreçten bahsetti hem de çok kısa da olsa şu anki süreçten bahsetti. Ama onun ötesinde de bir memleket hayalini, ne yapmak istediğini ortaya koydu. Ne yapacağımızı ortaya koydu. Gerçekten çok güzel bir atmosfer. Her şey yolunda gidiyor."

Kaynak: ANKA
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