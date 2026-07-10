Çin Devlet Başkanı Şi, Kuzey Kore Başbakanı Pak'ı kabul etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore Başbakanı Pak Thae-song ile yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin önemini vurguladı.

South China Morning Post (SCMP) gazetesinin Çin devlet televizyonu CCTV'ye dayandırdığı haberine göre Şi, Pekin'e üç günlük resmi ziyaret düzenleyen Kuzey Kore Başbakanı Pak'ı kabul etti.

Şi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile haziranda yaptığı görüşmenin, ikili ilişkileri geliştirme konusunda "stratejik kılavuzluk" ettiğini ve "ilişkilere yeni bir anlam kazandırdığını" ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi, 8 Haziran'da yedi yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye ilk resmi ziyaretini düzenlemişti.