Çin'in Yörüngedeki Shenzhou-22 Uzay Aracı, Uzay İstasyonu Kombinasyonundan Ayrıldı

Çin'in Shenzhou-22 mürettebatlı uzay aracı, Shenzhou-21 mürettebatını Dünya'ya getirmek üzere uzay istasyonundan ayrıldı. İnişin İç Moğolistan'daki Dongfeng alanına yapılması planlanıyor.

Çin'in Shenzhou-22 mürettebatlı uzay aracı, cuma günü Beijing saatiyle 14.44'te uzay istasyonu kombinasyonundan ayrılarak Zhang Lu, Wu Fei ve Zhang Hongzhang'dan oluşan Shenzhou-21 mürettebatını Dünya'ya getirecek dönüş görevine başladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, uzay aracının ilerleyen saatlerde Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Dongfeng iniş alanına dönmesi planlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Kaynak: Xinhua
