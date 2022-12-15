Shanghai'ın Biyolojik Çeşitliliği Korumadaki Başarıları Cop15'te Sergileniyor

Kanada'nın Montreal kentinde devam eden Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nda (COP15) Çarşamba günü Çin'in Shanghai kentindeki biyolojik çeşitliliği koruma başarılarına ilişkin temalı bir alan kuruldu.

ANONS (İngilizce): PENG ZHOU, Xinhua muhabiri:

"Çin Pavyonu'na hoş geldiniz. Bugün Shanghai Günü. Pasifik Okyanusu'na bakan, Doğu Çin Denizi kıyısında ve Yangtze Nehri'nin ağzında yer alan Shanghai, Çin'in ekonomik güç merkezidir. Son yıllarda Shanghai, "önce ekoloji" yaklaşımıyla, yeşil ve düşük karbonlu kalkınmayı gerçekleştirmeye çalışıyor."

SES (İngilizce): TANG QİNGHE, Shanghai Çevre Koruma Halkla İlişkiler ve Eğitim Merkezi Müdürü:

"Shanghai, 25 milyon nüfusa sahip bir mega şehir. Shanghai, yüksek kaliteli kalkınma ve daha iyi bir yaşamı gerçekleştirmeye çalışırken, yıllar içinde ekolojik korumaya, özellikle de biyolojik çeşitliliğin korunmasına daha fazla önem verdi. Arkamdaki bu poster, göç yolları üzerinde önemli bir mola yeri olan Shanghai'ın Chongming Adası'nda yaşayan göçmen kuşları gösteriyor. Çin'de görülen kuş türlerinin yaklaşık üçte biri Shanghai'da bulunuyor."

Resmi veriler, Shanghai'ın 2016-2020 yılları arasında 20 önemli yaban yaşam alanı inşa ettiğini, yaklaşık 420 hektar sulak alanı ve yaban yaşam alanını eski haline getirdiğini veya inşa ettiğini ve altı vahşi yaşam koruma alanı kurduğunu gösteriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Montreal'den bildiriyor. (XHTV)