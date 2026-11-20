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İSTANBUL, 20 Kasım (Xinhua) -- Kuşak ve Yol İnisiyatifi Ekonomik, Ticari ve Kültürel Kalkınma Derneği Başkanı Ahmet Hamamcıoğlu, yaklaşık altı ay önce Çin'in Shandong eyaletinin Boxing ilçesinden gelen bir heyetle Eber Gölü'ne yaptıkları geziyi hatırlatarak, gölde mola veren göçmen kuşların Boxing'in sulak alanlarına barış ve dostluk mesajları taşıyacağını söyledi.

Hamamcıoğlu, kısa süre önce İstanbul'da düzenlenen "Çin-Türkiye Ekolojik Medeniyet ve Yeşil Dönüşüm Diyaloğu" toplantısında yaptığı konuşmada, farklı ülkelerdeki sulak alanların birbiriyle bağlantılı olduğunu vurgulayarak göç yolları üzerindeki doğal yaşam alanlarının korunmasının önemine dikkat çekti.

Bu ekolojik bağlantıların sürdürülebilmesi, uzun vadeli koruma çalışmalarına bağlı. Çin'in doğusunda yer alan ve 3.000 kilometreyi aşkın kıyı şeridine sahip Shandong eyaletinde, deniz ve sulak alan ekosistemlerini iyileştirmek, biyolojik çeşitliliği artırmak ve yaban hayatını korumak amacıyla bir dizi proje hayata geçirildi.

Eyalete bağlı Rongcheng kentinde bulunan Kuğu Gölü'ne her yıl Sibirya ve diğer kuzey bölgelerinden 10.000'den fazla kuğu kışı geçirmek üzere göç ediyor. Su altındaki deniz çayırlarının yeniden canlandırılması, kuşlara besin kaynağı sağlarken deniz canlıları için de yaşam alanları oluşturulmasına katkıda bulundu.

Gölün su altı ekosistemi geçmişte bir dönem bozulmuş, bu durum gölde kışlayan kuğu sayısının azalmasına neden olmuştu. Çin Okyanus Üniversitesi'nden Profesör Zhang Peidong liderliğindeki bir araştırma ekibi, 2008 yılında tohum toplama, karada fide yetiştirme ve bu fideleri deniz tabanına dikme yoluyla deniz çayırlarını yeniden canlandırma çalışmalarına başladı.

Ekip, on yılı aşkın sürede 100 hektardan fazla deniz çayırı alanını restore ederek bölgedeki deniz çayırlarının yüzde 40'ından fazlasının yeniden kazanılmasını sağladı. Çalışmalar sonucunda çeşitli deniz canlılarının popülasyonları yüzde 20'den fazla artarken, gölde kışlayan kuğuların sayısı da yükseldi.

Daha kuzeydeki Changdao çevresinde deniz çayırları ve deniz yosunu alanlarının yeniden canlandırılması, balık ve karideslerin üreme alanlarının yeniden oluşmasına ve Batı Pasifik benekli foklarının besin kaynaklarının artmasına katkıda bulundu. Her yıl mart ve mayıs ayları arasında 400'den fazla fok, Liaodong Körfezi'nden bölgeye göç ediyor. Changdao Ulusal Deniz Parkı Yönetim Merkezi Müdür Yardımcısı Wu Zhongxun, yıl boyunca bölgede kalan fok sayısının birkaç yıl önce üç olduğunu, bu sayının yediye yükseldiğini söyledi.

Öte yandan, eyaletin Binzhou kentinin Zhanhua bölgesinde yürütülen yeniden canlandırma çalışmaları da kıyıdaki bozulmuş sulak alanların iyileştirilmesine katkı sağladı. Bölgede daha önce bazı gelgit düzlüklerinde toprak tuzluluk oranı binde 30'a kadar çıkıyor ve bu durum bitki örtüsünün gelişimini kısıtlıyordu.

2022 yılında başlatılan deniz ekolojisi yeniden canlandırmaprojesi kapsamında yerel yetkililer, tatlı suyu tutmak ve toprak tuzluluğunu azaltmak amacıyla çukura dikim yöntemini uygulamaya başladı. Proje kapsamında 294,5 hektarlık tuzlu bataklık bitki örtüsü ve 30,91 hektarlık istiridye resifi yeniden canlandırılırken, tuzlu bataklık bitkilerinin hayatta kalma oranı yüzde 71'i aştı.

Çin'in deniz ve sulak alanların korunmasına yönelik uygulamaları, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) da paylaşıldı. Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde yer alan kıyı kenti Xiamen'den konferansa katılan temsilciler, Çin pavilyonunda düzenlenen yan etkinlikte, kentin kentsel gelişim ile okyanus arasında uyum sağlamaya yönelik yaklaşımı ve "güzel koylar" inisiyatifi hakkında bilgi verdi.

Sualtı deniz çayırları ve kıyıdaki sulak alanların restorasyonundan, kıyı kentlerde deniz ortamının iyileştirilmesine kadar çeşitli alanlarda yürütülen bu projeler, Çin'in biyolojik çeşitliliği koruma ve daha sürdürülebilir kalkınmayı destekleme yönündeki çabalarını ortaya koyuyor.

Kaynak: Xinhua