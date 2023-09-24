Sezgin Tanrıkulu: "Bu Ağır Ortamda Hakikatten ve Onları Ortaya Çıkarmaktan Vazgeçmeyelim"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin 37. Geleneksel Yılın Başarılı Gazeteci Ödülleri töreninde; “Diyarbakır Barosu olarak en büyük bedellerden birini Tahir Elçi'yi kaybederek ödedik. Özgür basında çalışan insanlar, gazeteciliğin bedelini yaşamlarıyla, hapisle ödediler. Hakikat mücadelesi ne olursa olsun bu coğrafyada bitmez. Ama şu bilinsin ki sizler olmadan bizler de olmayız. Bundan sonra da mutlaka dayanışma içinde olacağız. Bu ağır ortamda hakikatten ve onları ortaya çıkarmaktan vazgeçmeyelim" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin 37. Geleneksel Yılın Başarılı Gazeteci Ödülleri töreninde; "Diyarbakır Barosu olarak en büyük bedellerden birini Tahir Elçi'yi kaybederek ödedik. Özgür basında çalışan insanlar, gazeteciliğin bedelini yaşamlarıyla, hapisle ödediler. Hakikat mücadelesi ne olursa olsun bu coğrafyada bitmez. Ama şu bilinsin ki sizler olmadan bizler de olmayız. Bundan sonra da mutlaka dayanışma içinde olacağız. Bu ağır ortamda hakikatten ve onları ortaya çıkarmaktan vazgeçmeyelim" dedi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin 37. Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri dün düzenlenen törenle sahiplerine verildi. A Haber'den Sinan Yılmaz ile Mehmet Sıddık Bilge'nin "Deprem bölgesine yardıma gitti, ayağı kırıldı ancak enkaz başından ayrılmadı" haberi mansiyon ödülüne layık olurken; televizyon haberlerinde TRT World'den Jaffer Hasnain ile Faruk Yüce'nin "Enkazda 7 gün boyunca hayatta kalmayı başaran Baran'ın öyküsü" haberi birincilik ödülü aldı.

Törene katılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, burada yaptığı konuşmada, "Hakikat neredeyse onun yanında durmaya çalıştık. Diyarbakır Barosu olarak da en büyük bedellerden birini Tahir Elçi'yi kaybederek ödedik. Özgür basında çalışan insanlar, gazeteciliğin bedelini yaşamlarıyla, hapisle ödediler. Hakikat mücadelesi ne olursa olsun bu coğrafyada bitmez. Ama şu bilinsin ki sizler olmadan bizler de olmayız. Bundan sonra da mutlaka dayanışma içinde olacağız. Bu ağır ortamda hakikatten ve onları ortaya çıkarmaktan vazgeçmeyelim" dedi.

Ödülleri kazananlar şöyle:

Kürkçe Yazılı Basın (gazete-dergi) Kategorisi Haber Dalı: İHA'dan Rıdvan Yeşilırmak'ın 'Depremde ölenlerin mezarlığında yürek yakan manzaralar' haberiyle birincilik, Güneydoğu Ekspres Gazetesi'nden Fuat Bulut'un 'Bağlar'da 82 canlı bomba' haberiyle mansiyon.

İnternet Haber Dalı: Amida Haber'den İlyas Akengin'in 'Selahattin Demirtaş Diyarbakır'a getirildi' haberiyle birincilik, Tigris Gazetesi'nden Norşin Öncel'in '9 yılını midyeye verdi ama hiç midye yiyemedi' haberiyle mansiyon.

İnternet Röportaj Dalı: Gazete Duvar'dan Ardıl Batmaz'ın 'Adıyaman'daki mezarlığın kepçe operatörü: Bir seferinde 150 kişi gömdük, uyuyamıyorum' haberiyle birincilik, Artı Gerçek'ten Şirin Bayık'ın 'Şırnak kömüründe tekelleşme: Paranın tamamı bir kişiye kalıyor' haberiyle mansiyon.

Eğitim Haberleri Dalı: İHA'dan Yakup Sağlam ile Mücahit Kantarcıoğlu'nun 'Kızlar başardı; eğitimle kaderleri değişecek' haberiyle birincilik, AA'dan Bestami Bodruk ile Ömer Yasin Ergin'in 'Öğretmenler Masalcı Nine ve Müciddin haberiyle mansiyon.

Ekonomi Haberleri Dalı: Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nden Mahir Solmaz'ın 'İnşatta Kanada ile Türkiye arasında köprü olacak' haberiyle birincilik.

Kültür Sanat Haberleri Dalı: AA'dan Ahmet Kaplan ile Ekrem Payan'ın 'Aziz Amca 10 yıldır rengarenk giyiniyor' haberiyle mansiyon.

Spor Haberleri Dalı: AA'dan Mehmet Sıddık Kaya'nın 'Çobanlıktan dünya kupasına uzanan başarı' haberiyle birincilik.

Sağlık Haberleri Dalı: İHA'dan Rıdvan Kılıç'ın '17 yılda 427 endoskopi yapılan hastaya tanı konulamıyor' haberiyle birincilik.

İHA'dan Muhammed Ali Çiftçi'nin 'Korucuyu evlat ikin, koruyucu anne oldu' haberiyle mansiyon.

Sayfa Düzeni Dalı: Güneydoğu Ekspres Gazetesi'nden Nermin Zengin birincilik, Batman Demokrat Gazetesi'nden Nimet Dal mansiyon.

Fotoğraf Kategorisi: AA'dan Rıdvan Korkulutaş'ın 'Bingöl'de kayak heyecanı ilkbaharda da sürüyor' fotoğrafı birincilik, AA'dan Aydın Arık'ın 'Depremle topyekun mücadele' fotoğrafı mansiyon.

Televizyon Kategorisi Televizyon Haber Dalı: TRT World'den Jaffer Hasnain ile Faruk Yüce'nin 'Enkazda 7 gün boyunca hayatta kalmayı başaran Baran'ın öyküsü' haberiyle birincilik, Reuters'dan Ümit Özdal'ın 'Türkiye'nin orta kesimlerinde 7,9 büyüklüğündeki deprem' haberiyle ikincilik, A Haber'den Sinan Yılmaz ile Mehmet Sıddık Bilge'nin 'Deprem bölgesine yardıma gitti, ayağı kırıldı ancak enkaz başından ayrılmadı' haberiyle mansiyon.

Drone Çalışması Dalı: İHA'dan Kamil Can Kılıç'ın 'Kömürhan Köprüsü' drone çalışması birincilik, TRT'den Serdar Topdemir'in 'Doğu ve Güneydoğu kentlerinin dron görüntüleri' çalışması mansiyon.

Kamera Çalışması Dalı: Waar Tv'den Atilla Görür'ün 'Çınar' çalışması birincilik, Artı Gerçek Tv'den Mizgin Tabu'nun 'İkizköylü kadınların Akbelen Ormanı mücadelesi' çalışması mansiyon.

TV Programı Dalı: Amed Tv'den Nesrin Erdoğmuş'un 'Bir Ses Bir Nefes' programı birincilik.

Kürtçe Kategorisi Kürtçe Haber Dalı: Kürdistan 24'ten Mahir Yüksek ile Hakan Erkıran'ın Li gündeki ji 55 Avahiyan 52 Avahi Ruxeyane' haberi birincilik, TRT Kurdi'den Necati Seyitoğlu'nun 'Fedekariye Zımane Kurdi' haberi mansiyon.

Kürtçe Belgesel Dalı: Rudaw'dan Mehmet Kanevi'nin 'Gol gola qulanga' adlı belgeseli birincilik, Rudaw'dan Şevket Herki'nin 'Yüzyıllık değirmen' belgeseli mansiyon.

Kürtçe TV Program Dalı: TRT'den Barış Uzal'ın 'Sosin' programı birincilik, Rudaw'dan Abdulsselam Akıncı'nın 'Bername' programı mansiyon.

Spor Programı Dalı: TRT Kurdi'den Ahmet Altaş'ın 'Z Futbol' programı birincilik.

Radyo Kategorisi: TRT GAP Radyo'dan Gülistan Fırat'ın 'Bölge gündemi' programı birincilik, Can Radyo'dan Leyla Irmak'ın 'Kaniya Dengbejan' programı mansiyon.

GGC Özel Ödülü: Şarkın Yıldızları kitabıyla Diyarbakırspor'a yaptığı katkıları nedeniyle NTV kameramanı İbrahim Ateşoğlu, Peşimdeki Melek kitabıyla yaptığı çıkış nedeniyle El Cezire Türkiye prodüktörü Yılmaz Akıncı, TV100 haber sunucusu Erdoğan Aktaş, TGRT Haber ana haber sunucusu Tuna Öztunç, CNN Türk haber sunucusu Semiha Şahin, NTV haber sunucusu Burcu Kaya ve CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'e değer görüldü. GGC Jüri Özel Ödülü, depremlerde yaşamını yitiren gazetecilere adandı. GGC Vefa Ödülü; GGC Onursal Üyesi Raif Türk'e ve GGC Basın Özgürlüğü Ödülü Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'ne (MLSA) layık görüldü.