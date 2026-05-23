Sezai Karakoç'un ilk kez sergilenen arşivi, Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açıldı

Türk şiiri ve düşünce dünyasında derin izler bırakan şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un daha önce gün yüzüne çıkmamış arşiv belgeleri, el yazıları, ilk baskı eserleri ve şahsi daktilosu, "Zamana Adanmış Sözler" sergisinde ilk kez sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karakoç'un fikir, sanat ve medeniyet anlayışını çok yönlü biçimde ele alan sergi, Rami Kütüphanesi'nde açıldı.

Bakanlıkça hazırlanan sergide usta kalemin edebi mirasını yansıtan çok sayıda özel eser yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sergiyi ziyaret ederek eserlerle ilgili bilgi aldı.

Sergide Karakoç'un fikir ve medeniyet yürüyüşünün görünür kılınması hedefleniyor

Açıklamada görüşlerine verilen Bakan Ersoy, sergiyle yalnızca Sezai Karakoç'un edebi mirasını değil diriliş düşüncesi etrafında şekillenen fikir ve medeniyet yürüyüşünü de görünür kılmayı hedeflediklerini ve ziyaretçilere "modern dünyanın krizleri karşısında yeniden düşünme imkanı" sunmak istediklerini belirtti.

Ersoy, Karakoç'un yalnızca şiirleriyle değil hikayelerden tiyatro eserlerine, incelemelerden denemelere ve düşünce yazılarına uzanan çok yönlü edebi miras bıraktığını anlattı.

Karakoç'un düşünce dünyasının kısa sürede anlaşılamayacağına dikkati çeken Ersoy, büyük ustayı anlamak için mücadelesini, savunduğu değerleri ve yaşamını iyi bilmek gerektiğini ifade etti.

Ersoy, hem Karakoç'un eserlerini hem de diriliş düşüncesi etrafında şekillenen milli, manevi ve insani değerler bütününü okuyup içselleştirmenin önemli olduğu görüşünü paylaştı.

Sergiyi de bu bilinçle hazırladıkları bilgisini veren Bakan Ersoy, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün Sezai Karakoç'un düşünce dünyasını, edebi mirasını ve kültürel etkisini farklı katmanlarıyla görünür kılmayı amaçlayan kapsamlı kültür-sanat etkinliği tertip ettiğini belirtti.

Sergide Karakoç'un şiirlerinden ilhamla hazırlanan 30 kaligrafi eser yer alıyor

Ersoy, Sezai Karakoç'un farklı dönemlerde yayımlanan eserlerinin ilk baskılarının, Diriliş dergisinin farklı dönem sayılarının ve daha önce kamuoyu ile paylaşılmamış arşiv değeri taşıyan çeşitli belge ve materyallerin sergide yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"El yazısı ile yazılmış yazı taslaklarının bulunduğu defter, 'Diriliş Partisi Genel Başkanı' sıfatıyla 1992 yılında Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'e yazılmış ıslak imzalı belge, dedesi Hüseyin Efendi'ye takdim edilmiş Plevne Madalyası'nın görseli ve açıklaması ile Sezai Karakoç'un şahsi daktilosu, ilk kez sergilenen materyallerden bazıları."

Sergide kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayır tarafından Karakoç'un şiir ve fikir dünyasından ilhamla hazırlanan 30 özel kaligrafi eserinin yer aldığını belirten Bakan Ersoy, serginin sanat ve estetiği buluşturan kültürel hafıza alanı oluşturmayı amaçladığını ve ziyaretçilerin Karakoç'un dünyasını farklı yönleriyle keşfetme imkanı bulacaklarını anlattı.

Mehmet Nuri Ersoy, sergide yalnızca biyografik veya edebi anlatı sunmayı değil aynı zamanda "fikir ve medeniyet yürüyüşünün izlerinin takip edilebilmesini" hedeflediklerini vurgulayarak, Karakoç'un "diriliş" düşüncesi etrafında şekillenen entelektüel mirasını genç kuşaklarla yeniden buluşturmak istediklerini ifade etti.

"Zamana Adanmış Sözler" sergisi, 22 Haziran'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.