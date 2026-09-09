Seydişehir'den kısa kısa

Seydişehir Belediyesi tarafından sosyal destek ihtiyacı bulunan birey ve ailelere yönelik hayata geçirilen Toplum Destek Merkezi (TODEM), Eski Garaj Bölgesi'nde, Doğancı Park altında bulunan dükkanda hizmet vermeye başladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, TODEM ile ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda, kıyafet, kırtasiye ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunacağını söyledi.

Glütensiz gıda ürünlerinin de uygun fiyatla tüketiciye ulaştırılacağını dile getiren Ustaoğlu, "Sosyal dayanışmayı güçlendiren bu adım, aynı zamanda paylaşmanın ve birlikte olmanın en güzel örneklerinden biri olacak. Bizler, her zaman olduğu gibi bugün de hemşehrilerimizin yanındayız. Hiç kimsenin kendini yalnız hissetmediği, herkesin destek gördüğü bir Seydişehir için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece tüm zorlukların üstesinden birlikte gelebiliriz." dedi.

Ustaoğlu, ihtiyaç fazlası eşyalarını bağışlamak isteyen vatandaşların, Eski Garaj civarı Doğancı Park altında bulunan TODEM şubesine getirerek teslim edebileceklerini ifade etti.

Belediye çalışanlarına sağlıklı yaşam testleri

Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Halk Sağlığı Haftası kapsamında Seydişehir Belediyesi çalışanlarına sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla fiziksel aktivite etkinliği düzenlendi.

Seydişehir Belediyesinde gerçekleştirilen sağlıklı yaşam testlerine katılan Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı.

Etkinlik kapsamında çalışanların fiziksel durumlarının değerlendirilmesine yönelik denge testi, otur-kalk testi, bacak kuvveti testi ve dinamometre testi gerçekleştirildi.

Kırsal mahallelerde doğal gaz altyapı çalışmalarına başlandı

Seydişehir'de 2026 yılı doğal gaz yatırım programı kapsamında Çavuş, Tepecik, Tol, Karabulak ve Boyalı mahallelerinde doğal gaz altyapı çalışmalarına başlandı.

Çalışmaların başlangıcı dolayısıyla düzenlenen programa Seydişehir Kaymakamı Kadir Akın Gözel, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Arın, MHP İlçe Başkanı Kadir Kocabaş, Kadın Kolları Başkanı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye birim müdürleri, Cengiz Enerji Proje Müdürü Mustafa Öztürk, Selçuk Gaz yetkilileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Selçuk Gaz Proje Müdürü Mustafa Öztürk, Çavuş Mahallesi'nin de 2026 yatırım programına dahil edildiğini belirterek doğal gaz çalışmalarının hava şartlarının elverdiği ölçüde sürdürüleceğini ifade etti.

Seydişehir'in her mahallesine eşit ve adil hizmet ulaştırmak için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, insan odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA