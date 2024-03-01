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Seydişehir'de 'Kanayan İslam Coğrafyaları Filistin' Konferansı Düzenlendi

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde İHH Seydişehir Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Kanayan İslam Coğrafyaları Filistin' konferansına, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Konferansta Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akpınar konuşma yaptı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Kanayan İslam Coğrafyaları Filistin" konferansı düzenlendi.

İhh Seydişehir Temsilciliği tarafından Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen konferansa, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İHH Seydişehir İlçe Temsilcisi Ali Demirel, konferansa katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akpınar, "Kanayan İslam Coğrafyaları Filistin" konferansı verdi.???????

Kaynak: AA / Güncel

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