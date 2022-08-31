Sevgilisinin ağabeyi ve arkadaşları dövüp, bıçakladı, hastaneye bıraktı; kurtarılamadı Güncel Haberler ANKARA'nın Sincan ilçesinde, kız arkadaşının ağabeyi ve arkadaşları tarafından darbedilip, bıçaklanarak hastane önüne bırakılan Hüseyin Çevik (22) hayatını kaybetti. ANKARA'nın Sincan ilçesinde, kız arkadaşının ağabeyi ve arkadaşları tarafından darbedilip, bıçaklanarak hastane önüne bırakılan Hüseyin Çevik (22) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 22 kişiden 4'ü, tutuklandı. Olay, Cimşit Mezarlığı yakınında meydana geldi. Hüseyin Çevik, dün akşam Sincan Ankara Caddesi'ndeki evinde telefonla konuştuktan sonra dışarı çıktı. Çevik, sabaha karşı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi önüne kimliği belirsiz kişilerce ağır yaralı bırakıldı. Hastanede tedaviye alınan Çevik, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polisin yaptığı araştırmada Çevik'in, kız arkadaşının ağabeyi ve arkadaşları tarafından darbedilip, bıçaklandığı belirlendi. Şüphelilerin, Çevik'i telefonla arayıp, konuşma bahanesiyle dışarı çıkardığı ve mezarlık yakınındaki alanda çıkan tartışmada darbedip, bıçakladıktan sonra hastane önüne bıraktığı saptandı. Gözaltına alınan 22 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Hüseyin Çevik'in cenazesi ise Beypazarı ilçesindeki şehir mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer Dasdelen Hüseyin Çevik Ankara Sincan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sevgilisinin ağabeyi ve arkadaşları dövüp, bıçakladı, hastaneye bıraktı; kurtarılamadı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.