Acil Sağlık Hizmeti Reddi Meclis Gündeminde

(ANKARA) - Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep'te bir markette alışveriş yaparken kalp krizi geçiren bir vatandaşa,"yetki alanımız dışında" diyerek, acil sağlık hizmeti sunmayı reddeden özel tıp merkezini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na sordu. Karaca, "Ticarethane olan özel hastaneleri kapatacak mısınız" diye sordu.

EMEP'li Karaca'nın iddiasına göre; Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde bulunan bir markette alışveriş yaparken kalp krizi geçiren Bozan Aslan'a müdahale edilmesi için market çalışanları markete 10 metre uzaklıkta bulunan Özel Vita Line Tıp Merkezi'ne iki kez yardım için başvurdu.

Market çalışanları, hastanenin doktor ve hemşirelerinin kendilerine, "Yetki alanımız dışında, yardımcı olamayacağız" dediği söylemiş ve bir market çalışanı da hastane yetkilisinin kendisine "Tıp merkezi özel bir hastanedir. Özel olarak arayıp çağırılması ve öncelikle hastaneye para yatırılması gerekir" dediğini belirtmişti.

"Kamu eliyle yürütülen sağlık birimleri açılmasını düşünüyor musunuz?"

Söz konusu olayı meclis gündemine taşıyan Karaca, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Karaca, sağlık hizmetinin özelleştirilmesine dikkati çekti. Karasu, Bakan Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

"Her adım başında bulunan Özel Tıp Merkezlerinin açılmasına hangi amaçla izin verilmiştir? Özel Tıp merkezleri hangi durumlarda vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaktadır? Özel Tıp Merkezlerinin yetki alanları nelerdir?

En az on uzman hekimle açılması gereken özeltıp merkezlerinde acil durumlarda sağlık hizmeti verilmediği takdirde hangi hukuki ve idari yaptırımlar uygulanmaktadır?

Mevzuatta acil sağlık hizmetlerine ilişkin yükümlülükler açıkça düzenlenmişken Özel Vita Line Tıp Merkezi, acil müdahale yükümlülüklerini neden yerine getirmemiştir? Bakanlık olarak, acil müdahale yükümlülüklerini yerine getirmeyen Özel Vita Line Tıp Merkezi hakkında adli ve idari bir işlem başlatmayı düşünüyor musunuz?

Özel Vita Line Tıp Merkezi'nin 'Yetki alanımız dışında yardımcı olamayacağız' ne anlama gelmektedir? Açıklar mısınız? Acil müdahale için özel bir yetkiye mi ihtiyaç vardır?

Özel Vita Line Tıp Merkezi yetkililerinin, acil yardım talep eden market çalışanlarına 'öncelikle para verilmesi gerekir' şeklindeki açıklamaları hakkında bir soruşturma başlatılacak mıdır?

Bakanlık olarak, bu tür trajik olayların tekrar etmemesi için, Özel Vita Line Tıp Merkezleri de dahil, sağlık hizmetleri ve acil müdahalelerle ilgili ne tür önlem almayı düşünüyorsunuz?

Hastane bahçelerinde, hastane koridorlarında hastaneye veya tıp merkezlerine çok yakınken acil müdahale yetersizliği nedeniyle kaç vatandaşımız hayatını kaybetmiştir? Kamu özel ayırt etmeksizin dünya rehberlerine uygun, güncel acil müdahale eğitimleri, ilk yardım eğitimleri, canlandırma eğitimleri vb. eğitimler acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve ülke genelinde sunulabilmesi için Bakanlığınız tarafından periyodik olarak verilmekte midir?

Ticarethane olarak da nitelendirilen özel hastane ve özel tıp merkezlerinin kapatılmasını, yerine kamu eliyle yürütülen sağlık birimleri açılmasını düşünüyor musunuz?"