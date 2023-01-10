Servis aracı devrildi, karayolunda can pazarı yaşandı: 2 ölü, 15 yaralı Güncel Haberler Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir fabrikaya işçi götüren servis midibüsü buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucunda 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Antalya- Denizli kara yolu Serinhisar ilçesi girişinde servis midibüsü, ilk belirlemeye göre buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve devrildi. 2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ Haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Burak Aslankıran (34) ve Fatma Öztürk'ün (26) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 15 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinden ilk görüntüler: Kaynak: AA / Güncel Serinhisar Denizli Güncel Haberler

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