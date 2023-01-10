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Servis aracı devrildi, karayolunda can pazarı yaşandı: 2 ölü, 15 yaralı

Güncel Haberler

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir fabrikaya işçi götüren servis midibüsü buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucunda 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Antalya- Denizli kara yolu Serinhisar ilçesi girişinde servis midibüsü, ilk belirlemeye göre buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve devrildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Burak Aslankıran (34) ve Fatma Öztürk'ün (26) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 15 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinden ilk görüntüler:

Servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Kaynak: AA / Güncel

Serinhisar Denizli Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Emre GÜNER:

servis şoförlerinin çoğunun emekli ve 50 yaş üstü olması.. bunlar az maaş çok iş ile çalıştırılıyor.. ve en önemlisi nerdeyse bütün servis şoföerleri çok hızlı araç kullanıyor..

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sade vatandaş:

son zamanlarda ölümlü servis kazaları rutine döndü buralarda bir şeyler yalnış gidiyor yol ve hava şartları bunun bahanesi olamaz o aracı kullanan o coğrafyanın ve mıntıkanın özelliklerini bilmeli her ne olursa olsun servis şöförleri denetim altına alınmalı

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