Kendisini hortumla serinletmeyen bahçıvanı tekme ve yumrukla darbetti

Kendisini hortumla serinletmeyen bahçıvanı tekme ve yumrukla darbetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Suriye uyruklu ve 15 yaşındaki alkollü çocuk, bahçıvandan kendisini hortumla su sıkarak ıslatmasını istedi. Olumsuz yanıt alan çocuk, 61 yaşındaki bahçıvanı tekme ve yumruklarla darbetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahalle 1'inci Ertuğrulgazi Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Site bahçesinde çiçek sulayan Mustafa A.'nın (61) alkollü olduğu öğrenilen Suriye uyruklu Hasan A. (15) geldi.

Kendisini hortumla serinletmeyen bahçıvanı tekme ve yumrukla darbetti

KENDİSİNİ HORTUMLA ISLATMAYAN BAHÇIVANI DÖVDÜ

15 yaşındaki çocuk, bahçıvan Mustafa A.'dan kendisini hortumla su sıkarak ıslatmasını istedi. Olumsuz yanıt alan Hasan A., Mustafa A.'yı tekme ve yumruklarla darbetti. Yaralanan bahçıvan, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kaçan şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kendisini hortumla serinletmeyen bahçıvanı tekme ve yumrukla darbetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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