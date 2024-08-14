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Serebral Palsi Hastası Müzisyen Mustafa Mehmet Yılmaz, Hayallerini Anlattı

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Antalya'da serebral palsi hastası olan Mustafa Mehmet Yılmaz, tekerlekli sandalyesinde kanun çalarak müzik kariyeri yapmayı hedefliyor. Yılmaz, Osmanlı musikisini öğretmek ve müzik sevgisini yaymak istiyor.

ANTALYA'da serebral palsi (beyin felci) hastası Mustafa Mehmet Yılmaz (22), tekerlekli sandalyesinde sağ elini yüzde 60, sol elini yüzde 20 civarında kullanarak kanun çalıyor. Akademik kariyer yapıp, Osmanlı musikisini öğrencilere öğretmeyi hedefleyen Yılmaz, "Musiki, benim nefes alış sebebim gibi. Musiki olmasa yaşam enerjim gitmiş olabilirdi" dedi.

Antalya'da yaşayan Yılmaz ailesinin 4 çocuğundan Mustafa Mehmet Yılmaz'a, doğuştan serebral palsi teşhisi koyuldu. Çift yumurta ikiziyle 6 aylıkken prematüre dünyaya gelen Yılmaz, hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdürmeye başladı. Mustafa Mehmet Yılmaz'ın hayatı, müzik ile değişti. Müziğe yeteneğini keşfeden Mustafa Mehmet Yılmaz, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi'nden başarıyla mezun oldu. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü son sınıf öğrencisi olan Yılmaz, Osmanlı musikisi ve makamları üzerine akademik kariyer yapıp, öğrencilerine müzik sevgisini aşılamak istiyor.

'MUSİKİ İLE UĞRAŞMAYI SEVİYORUM'

Mustafa Mehmet Yılmaz, "20 Eylül 2002'de İstanbul'da doğdum. 3-4 yaşlarında ailemle birlikte Antalya'da yaşamaya başladık. Erken doğuma bağlı olarak serebral palsi hastasıyım. 6 aylıkken ikizimle doğdum. Yürüme engelim var, sağ elimi yüzde 60, sol elimi yüzde 20 civarında kullanabiliyorum. Musiki ile uğraşmayı seviyorum. Okumayı seviyorum. Osmanlı musiki tarihi üzerine ve makamlar üzerine çalışmalar yapmayı seviyorum. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nde okuyorum. Bu sene son sınıftayım, inşallah seneye mezun olacağım. Kanun çalmaya gayret ediyorum. Müzikle ilgili akademik çalışmalar yapıyorum. Musiki tarihi üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum. Musiki, benim bir anlamda nefes alış sebebim. Musiki olmasa yaşam enerjim gitmiş olabilirdi" dedi. Günlük hayatta özel bireylerin yaşadığı sıkıntıları anlatan Yılmaz, "Her yere giriş- çıkış benim için mümkün olmayabiliyor. Sokaktayken her yol, benim için uygun olmayabiliyor. Yetkililerden engelli bireylerin daha rahat bir yaşam sürebilmesi için ellerinden geleni yapmalarını talep ediyorum. Mekanlara daha rahat giriş-çıkış yapılması için rampalar yapılabilir. Yolları daha uygun hale getirebilirler" diye konuştu.

'MUTLAKA UĞRAŞTIKLARI BİR ALAN OLSUN'

Kendisi gibi özel bireylere tavsiyelerde bulunan Mustafa Mehmet Yılmaz, "Mutlaka uğraştıkları bir alan olsun. Bu, sanat veya spor olabilir. Edebiyat olabilir. Bu hiçbir şekilde engel değildir" dedi. Hedeflerini, hayallerini anlatan Yılmaz, "Osmanlı musikisiyle ilgili akademik kariyer yapmak istiyorum. Daha çok musiki tarihi ve makamlar üzerine yoğunlaşıp, bu konuda uzman olmak istiyorum. Bu konuya ilgi duyanlara Osmanlı musikisini tanıtmak ve bu musikinin inceliklerini öğretmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Mehmet Osmanlı Antalya Müzik Yaşam Güncel Haberler

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