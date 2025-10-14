Şerafettin Kaya'nın İyi Olmadan Önce Filmi 17 Ekim'de Vizyonda!

Şerafettin Kaya'nın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği "Ben İyi Biri Olmadan Önce" adlı film, 17 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Başrollerini Kaya'nın yanı sıra Pelin Batu ve Mehmet Çağçağ'ın paylaştığı filmin gösterimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirildi.

Gösterimde AA muhabirine açıklamada bulunan Kaya, filmin fikrinden bahsederek, "İyinin ve kötünün birbiriyle olan ilişkisi hep var. Bazen kötü dediğimiz şey, iyiliğe açılan bir kapı da olabiliyor." dedi.

Kaya, insanlara dokunarak hayallerini gerçekleştirmenin önemini vurgulayan bir film yaptıklarına işaret ederek, "İnsanların vicdanlarından topladığım şeylerle bu filmi yaptığıma inanıyorum. İnsanların bu filmi izlemelerini çok istiyorum. Çünkü büyükşehirlerde, kentin kenarlarında kültürle buluşamamış, kültür ve sanatla iyileşebileceği fark ettirilmemiş insanlara ulaşmamız gerektiğini bu film bir kez daha anlatıyor." diye konuştu.

"Sürprizlerle dolu özgün bir yapım oldu"

Oyuncu Pelin Batu, filmde antipatik ve sinir bozucu bir kadın rolünde yer aldığını, filmin ekibi arasındaki uyumun mükemmel olduğunu ve birbirini çok iyi tanıyan bir ekiple çalıştıklarını anlattı.

Filmin diğer yapımlara göre örnek dışı olduğu yorumunu yapan Batu, "Nereye koyacağınızı bilmeyeceğiniz bir film. Bu açıdan bana göre film, temiz bir hava gibi geliyor. Bir taraftan insanları düşündüren, bir taraftan çok sıcak ama bir taraftan da Şerafettin Kaya gibi nevi şahsına münhasır bir film. O yüzden kategori dışı ve insanları çok şaşırtan bir film. Sürprizlerle dolu ve çok da özgün bir yapım oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayatın içinde tutunamayan, bir yere gelemeyen insanları anlatmış"

Oyuncu Gül Gülsün Yıldız, filmin farklı bir bakış açısına sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu filmin içinde olmak benim için bir ayrıcalık. Yolu açık olsun. Projede yer almaktan mutluyum. Bu filmin farkı, çok kült bir film olması. Bütün klişeleri yıkmış, ünlü oyuncu olsun falan derdinde de değil. Hayatın içinde tutunamayan, bir yere gelemeyen insanları anlatmış." dedi.

Oyuncu Murat Muslu da "Ben İyi Biri Olmadan Önce"de "Muhittin" karakterini oynadığını ve filmin kaybetmiş ya da tutunamayan bir insanın öyküsünü anlattığını söyleyerek, "Film zaten iyilik meselesini tartışıyor. Yaşadığımız dünyada maalesef bir iyilik, kötülük çatışmasına sahne oluyoruz. Oysa öyle bir dünya olsun ki iyiliğe de yerine göre ihtiyaç kalmasın. Buradaki kahramanımız da işte böyle varoluşsal ontolojik sorunlar yaşayan bir kahraman." diye konuştu.

Oyuncu Müge Karataşlı, çekimlerin çok keyifli olduğunu aktararak, "Bir solukta geçti aslında. Herkes zaten dosttu bir nevi, hepimiz tanıdıktık. Şerafettin Bey'in daha önceden tiyatrosunda da üç sene kadar rol aldım. Ben İyi Biri Olmadan Önce'nin tiyatro kısmında aslında daha aktif oynadım." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Nejat Yavaşoğulları ise Şerafettin Kaya ile bir mizah dergisinde tanıştığını, arkadaş olduğunu ve bazı gazetecilik çalışmalarında da röportajlar yaptıklarını anlattı.

Kaya ile fikir alışverişinde bulunur hale geldiklerini ve samimi olduklarını belirten Yavaşoğulları, "Uzun süreden beri bir film çekmek istiyordu. Ben de nasıl çekecek acaba diye açıkçası kafamda sorular soruyordum. Fakat kendisinin azim ve yapma isteği, insanların önündeki engelleri aşmasına sebep oluyor. Beni telefonla arayıp 'Sana da rol vereceğim, filmim başlıyor' dediğinde ben biraz inanmakta tereddüt ettim. Derken bir gün aradı, 'senin çekim günün şu gün' dedi ve çekimlere katıldım." şeklinde konuştu.

Film hakkında

Oyun yazarı, tiyatro ve sinema oyuncusu Şerafettin Kaya'nın senaryosunu yazıp, yönettiği filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ayhan Taş, Mustafa Uzunyılmaz, Yaşar Kurt, Caner Erkan, Didem Karataş, İslam Çamyar, Mesut Ulusan, Ersin Kalkan, Hacer Aslan ve Artur Soroyan yer alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Sedat Şahin'in üstlendiği filmin müzikleri Ali Kaan Uysal, kurgusu Semih Gülcüoğlu imzasını taşıyor.

"En İyi Sinema Filmi" ödülüne layık görüldüğü "Uluslararası Paris Play Film Festivali" ile pek çok festivalde de özel gösterimleri gerçekleştirilen film, insanlığın en temel meselelerinden biri olan iyilik ve kötülük kavramına özel bir perspektiften yaklaşıyor.