Sera Kadıgil'den Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a: "Mutlu Yuva Derneği'nin Bakanlık ile Yaptığı Protokol Kapsamında Bin Çocuğa Ulaştığı İddiası...

TİP Sözcüsü İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Nur Cemaati’ne bağlı Suffa Vakfı’yla ilişkisi bulunan Mutlu Yuva Derneği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokolü Meclis gündemine taşıdı. Kadıgil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a, "Mutlu Yuva Derneği’nin Bakanlık ile yaptığı protokol kapsamında bin çocuğa ulaştığı iddiası doğru mudur? Dernek protokol nedeniyle kaç çocukla temasa geçirilmiştir? Dernek yöneticilerinin ve üyelerinin evlerine protokol kapsamında kaç çocuk gönderilmiştir? Dernek üyesi ve yöneticilerinin evlerine gönderilen çocuklardan istismara maruz bırakılan var mıdır" diye sordu.

TİP Sözcüsü İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Nur Cemaati'ne bağlı Suffa Vakfı'yla ilişkisi bulunan Mutlu Yuva Derneği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokolü Meclis gündemine taşıdı. Kadıgil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a, "Mutlu Yuva Derneği'nin Bakanlık ile yaptığı protokol kapsamında bin çocuğa ulaştığı iddiası doğru mudur? Dernek protokol nedeniyle kaç çocukla temasa geçirilmiştir? Dernek yöneticilerinin ve üyelerinin evlerine protokol kapsamında kaç çocuk gönderilmiştir? Dernek üyesi ve yöneticilerinin evlerine gönderilen çocuklardan istismara maruz bırakılan var mıdır" diye sordu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, Nur Cemaati'ne bağlı Suffa Vakfı'yla ilişkisi bulunan Mutlu Yuva Derneği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokolü TBMM gündemine taşıdı. Kadıgil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Genel Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

"DERNEK PROTOKOL NEDENİYLE KAÇ ÇOCUKLA TEMASA GEÇMİŞTİR?"

Kadıgil, Mahinur Özdemir Göktaş'a şu soruları yöneltti:

2017 yılında, 2 erkek çocuğa cinsel istismar suçundan yurt idarecisi Mehmet Sıddık Çiçek'in yargılanarak ilk derece mahkemesi tarafından 26 yıl hapis cezası verildiği vakıf olan Nurcu Suffa Eğitim Vakfı'nın çocuklara yönelik tutum ve tavrı ilişkili olduğu Dernek ile protokol düzenlenmesi hususunda Bakanlığınız çocukların üstün yararını neden gözetmemiştir?

- Mutlu Yuva Derneği, Bakanlık ile yaptığı protokol kapsamında bin çocuğa ulaştığı iddiası doğru mudur? Dernek protokol nedeniyle kaç çocukla temasa geçirilmiştir?

- Protokolde yer alan "Çocuk evlerinde hizmetin devamlılığının sağlanması ve çocukların yüksek yararı göz önüne alınarak çocuk evleri koordinasyon merkezi, çocuk evi sorumlusu, dernek koordinatörünün ortak alacakları idari kararlar uygulanır. Dernek yöneticileri, üyeleri ve diğer gönüllüler ziyaretçisi olmayan veya psikolojik açıdan bir aile yanında kalması uygun görülen çocukları ilgili mevzuat çerçevesinde çocuk evlerinde görev yapan ilgili meslek elemanının da görüşü alınarak, gönüllü aile statüsünde evlerine misafir olarak alabilirler. Dernek yöneticileri, üyeleri ile gönüllüler, çocuk evleri koordinasyon merkezi ve derneğin ilgili elemanlarınca ortaklaşa belirlenen gün ve saatler çerçevesinde evlere misafir olarak kabul edilebilirler" düzenlemesi kapsamında; dernek yöneticilerinin ve üyelerinin evlerine protokol kapsamında kaç çocuk gönderilmiştir? Dernek üyesi ve yöneticilerinin evlerine gönderilen çocuklardan istismara maruz bırakılan var mıdır?

- Protokolde derneğe verilen "koruyucu aile" bulma hakkının hukuki gerekçesi nedir? Derneğin "koruyucu aile bulma hakkı" ne demektir? Bu protokol ile derneğe verilen bu haktan başka kaç dernek ve vakıf da yararlanmaktadır? Koruyucu aile şartları neden dernek için ayrıcalıklı bir şekilde genel usule aykırı olarak düzenlenmiştir?

- Dernek protokol süresince kaç "koruyucu aile" bulmuştur? Bulunan bu ailelere, kaç çocuk teslim edilmiştir? Aileler tarikat üyesi midir? Ailelere teslim edilen çocukların yaş aralıklarına göre ve cinsiyetlerine göre dağılımı nedir? Koruyucu aile yanına verilen çocuklardan istismara uğradığı tespit edilen çocuk var mıdır?

- Derneğin İstanbul'daki Tuzla Belediyesi'yle korunmaya muhtaç ve kimsesiz çocuklar için 'yaşam merkezi' açılması hakkında imzaladığı protokolle "Tuzla ilçe sınırlarındaki ailesini kaybetmiş, terk edilmiş, fiziki ya da manevi şiddete maruz kalmaktan ötürü devlet korumasına alınmış kimsesiz çocukların korunması, rehabilitasyonu, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi, yetiştirilmesi eğitim ve mesleki olarak geleceklerinin desteklenmesi projesi" işletilmiştir. Bu projede görev alan kişiler kimlerdir? Mesleki formasyonları nedir? Dernek görevlisi ya da üyesi kaç kişi çocuklarla temasa geçmiştir? Proje kapsamında kaç çocuk, yaşam merkezlerine gönderilmiştir? Bu merkezlerde çocuklara dini eğitim verilmekte midir? Yaşam merkezlerinin adresleri nelerdir?

- Mutlu Yuva Derneği'nin sorumluluğu altındaki çocuk evlerine yapılan denetimlerin tarihi nedir? Denetim bulguları nelerdir?

Çocuk Koruma Hizmetleri Planlama ve Çocuk Bakım Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 35. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan 'Sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetler Devletin denetim ve gözetiminde sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak bir bütünlük içinde yürütülür' ifadelerine dayanarak Menzilciler ve Nurcular başta olmak üzere kaç tarikata teslim etmiştir? Söz konusu tarikatlarla ilişkili kaç kamu görevlisi bulunmaktadır? Tarikatların dernek ve vakıflarının yönetim kurullarında bulunan veya yönetici olan isimlerden kaçı AKP ile ilişkilidir?

- Bakanlığın söz konusu yönetmeliğin 35. Maddesine dayanarak protokol imzaladığı tarikat ve cemaatlere bağlı olmayan herhangi bir dernek vakıf ya da sivil toplum kuruluşu var mıdır?