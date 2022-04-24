Şenyaşar Ailesi Avukatı Hidayet Enmek: "Adalet Yerini Bulmadan Adalet Nöbeti Bitmez"

Şenyaşar ailesi, Şanlıurfa'da 400 günü aşkın süredir adliye binası önünde Adalet Nöbeti tutuyor. Ailenin avukatı Hidayet Enmek, "Şenyaşar ailesi Adalet Nöbetine başlarken şartı vardı. Olaya karışanların adaletin önüne çıkarılması, oğlu Fadıl Şenyaşar'ın serbest bırakılması ve adaletin yerini bulmadan bunlar gerçekleşmeden adalet nöbeti devam edecektir" dedi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dükkanına yapılan saldırı ve sonrasında Şenyaşar ailesinden 3 kişinin öldürülüp, 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız, yeğenleri Osman Şah Yıldız, Şeğsin Yıldız, danışmanı Mustafa Amaç ve akrabaları İbrahim Şimşek, Mikail Şimşek ve Osman Yıldız'ın aralarında olduğu 11 kişi emniyetteki sorgularının ardından Şanlıurfa Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye getirilen Yıldız ailesi, "kasten öldürmek" ve "delilleri karartmak" suçundan savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, milletvekili kardeşi Celal Yıldız ile 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KAYGILARIMIZ GİTTİKÇE ARTMAKTADIR"

Bu gelişme üzerin ANKA Haber Ajansı'na konuşan Şenyaşar ailesinin avukatı Hidayet Enmek şunları söyledi:

"Özellikle 2018'den beri yaşananları kısaca değinirsek, 2018 yılında açılan soruşturmada cuma günü 11 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 4 kişi tutuklandı. İkisi adam öldürme eyleminde diğer ikisi de hastanede bulunan delileri yok etme suçundan tutuklandı. Bu süre zarfında uzun bir hukuksal süreç takip edildi bizim tarafımızda. Bu süre zarfında yaşadığımız birçok hukuksuzluk gözlemledik ve onların takipçisi olduk. Maalesef dört yıl boyunca yürütülen bu soruşturma sürecin de sadece 4 kişinin yakalanmış olması tutuklanmış olması aslında kamuoyuna mal olan tüm insanların vicdanında yer bulan ve herkesi takip ettiği bu katliama ilişkin böyle bir dört kişi şeklinde bir tutuklanma yapılmış olması bununla yetinmiş olması hem bizim açımızdan hem de bu olaya vicdanen bakan herkesi yaralamıştır. Uzun süren bir soruşturma safhasıydı. Hiçbir zaman dosyaya tesirimiz sağlanamadı. Dosya kısıtlandı. Hiçbir yol alınmadı. Geldiğimiz noktada sadece 11 kişi gözaltıyla 4 kişinin tutuklanmasıyla bizim kaygılarımızı da gittikçe artırmaktadır. Zira biz bunu çok iyi biliyoruz ki işyerinde başlayıp hastanede devam edip bir bütün olarak devam etmesi gereken bir olaylar bütünü var.

"DÜŞÜNÜN BİR SORUŞTURMA VAR 4 YIL SÜREN 4 YIL SÜREN SORUŞTURMANIN FAİLLERİ İLK KEZ GÖZALTINA ALINIYOR"

Bu olaylar bütününe iki şekilde müdahale edildi. Olayın başlandığı zaman olay bir algıymış gibi gösterildi. Bir siyasi olay olarak gösterilmiş oldu. Aile linç edilmeye çalışıldı. Dosyada gizlilik kararı olmasına rağmen dosyadan çıkarılan ulusal medyaya kadar servis edilmeye kadar ulaşan deliller ikinci müdahale ise dosya bir bütün olarak belirlenmesi gerekirken dosya ikiye bölerek iş yeri ve hastane boyutu şeklinde çevirerek, iş yerini iddianameye çevirerek haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunan Fadıl Şenyaşar'a 36 yıl cezaya gitmesinin mahkemenin akabinde de iki kişinin hastanede öldürüldüğünü biz bilmekteyiz. Yaralı bir şekilde hastaneye götürülen Celal var ve yine çocuklarının yanına giden Esvet Şenyaşar var. Orada katlediliyor. Yaşanan bu tutuklanma olayları beklentilerimizi karşılamamıştır. Ortada bir iddianame yok şu an sadece iddianame de yer bulacak şahısların gözaltı işlemleri yapıldı. Düşünün bir soruşturma var 4 yıl süren 4 yıl süren soruşturmanın failleri ilk kez gözaltına alınıyor. Bizi kaygılandıran şey olaya karışanlar hepsinin gözaltına alınmadığı yönünde yaptığımız teşhislerin doğrultusunda hastane ve iş yerinde olaya karışan kişi sayısı 40'a yakın bu kişiler hakkında ilk kez gözaltına alındı. Ama teşhis edilenlerin hepsi değil. 11 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Buradan olaya baktığımız zaman ortada daha bir iddianame oluşmadı. Haliyle teşhis edilen kişilerin hala isimleri hala dosyaya konulmadı. Tutuklanma süresini biz bilmemekteyiz.

"OTURMA EYLEMİ DEVAM EDECEKTİR"

Oturma eylemine başlarken talepleri netti. Bir Fadıl Şenyaşar'ın serbest bırakılması, iki işyeri ve hastanede de yapılan katliama karışanların hepsinin yargı önüne çıkarılması ve yargılanması talebi. Bu talepler yerine getirilmediği sürece oturma eylemi devam edecektir. Olayın ilk yaşandığı zamanlarda kimse aileye yaklaşamıyordu. Aile tamamen linç edildi. Hem de en üst düzeyde yetkililer tarafından siyasi iktidar tarafından aile terörist ilan edildi. O dönem hiçbir siyasi parti ailenin yanına yaklaşamıyordu. Olayı araştırma konusunda hiçbir gayret içerisine giremediler. Sonraki aşamalarda ailenin adalet mücadelesi ve oturma eylemi ile birlikte insanların vicdanını etkileyici bir duruş sergiledikleri için adalet çığlığı duyurmaya başlayınca sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin de dikkatini çekti. Yapılan ziyaretler ailenin durumuna destekler sundu. Gelen siyasi partiler aileye büyük bir moral ve motivasyon verdi ve adalet nöbetini ve taleplerini desteklerine ilişkin olarak yorumladık. Tabii gelip başka bir amaç ile orada bulunanları da sorgulamak gibi bir niyetimiz de söz konusu olmaz."