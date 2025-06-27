Senegal'de Türkçe Eğitim Merkezi'nin Yedinci Dönem Mezunları Törende Taçlandı

Senegal'de Türkçe Eğitim Merkezi'nin Yedinci Dönem Mezunları Törende Taçlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senegal'in Dakar kentindeki Yunus Emre Enstitüsü'ne bağlı Türkçe Eğitim Merkezi'nde yedinci dönem mezuniyet töreni düzenlendi. Türkiye'nin Senegal Büyükelçisi Nur Sağman, Türkçe kursunun ülkeler arası dostluğu pekiştirdiğini vurguladı.

Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Cap Manuel Kışlası'ndaki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) bağlı Türkçe Eğitim Merkezi, yedinci dönem mezunlarını verdi.

Kışlada düzenlenen yedinci dönem Türkçe kursu kapanış ve mezuniyet törenine, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Türkiye'nin Dakar Askeri Ataşesi Albay Alper İpek, Senegal Askeri Eğitim Şube Müdürü Albay Abdoul Karim Ba, Dakar YEE Koordinatörü Merve Işık Efe, askeri personel ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Sağman, törende yaptığı konuşmada, Senegal ile Türkiye arasındaki dostluğun her alanda güçlenmeye devam ettiğini belirterek "Ortak tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra savunma ve eğitim alanındaki işbirlikleri de ilişkilerimize ayrı bir derinlik kazandırıyor. Bu kurslar sadece bir dil eğitimi değil, aynı zamanda gönül köprülerinin inşasıdır." dedi.

Büyükelçi Sağman, Türkçe öğrenen Senegal Silahlı Kuvvetleri personelinin Türkiye'deki askeri eğitim programlarına daha aktif katılım sağlayacağını dile getirerek, "Bu sayede ülkelerimiz arasında daha güçlü bir anlayış ve işbirliği ortamı oluşuyor. Her bir mezunumuzu yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Dakar YEE Koordinatörü Efe de bugüne kadar 120 askeri personelin Türkçe eğitim aldığını belirterek, askerlerin yalnızca Türk dilini değil, Türk kültürünü de öğrendiğine işaret etti.

Efe, daha önce Türkçe eğitimlerini tamamlayan askerlerle bağlarının hiç kopmadığını ifade ederek, "Türkçe kursunda kurulan bağlar mezuniyetle sona ermiyor. Mezun olan askerlerle hala irtibat halindeyiz, bayramlarda görüşüyoruz. Bazen arayıp kahvemizi içmek istediklerini söylüyorlar ya da Türkiye ile ilgili bir gündemde bizi arıyorlar. Sadece Türkçe öğretmekle kalmıyoruz, gönülden gönüle de bir bağ kurduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Törende, Senegalli askerler, Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım", Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Memleket isterim", Yahya Kemal Beyatlı'nın "Akıncılar" şiirini okudu.

Tören sonunda 15 kursiyer, diplomalarını Büyükelçi Sağman, Türkiye'nin Dakar Askeri Ataşesi İpek, Senegal Askeri Eğitim Şube Müdürü Ba ve Dakar YEE Koordinatörü Efe'nin elinden aldı.

Program, aile fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
ABD Başkanı Donald Trump: İran'ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler

Donald Trump'tan İran iddiası: Artık geri dönemezler
Putin yeniden İstanbul'u işaret etti: Üçüncü tur müzakerelere hazırız

Putin yeniden İstanbul'u işaret etti: Hazırız
İran'a saldırıların yüksek maliyeti, İsrail ekonomisini zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı

12 günlük savaş İsrail'i batma noktasına getirdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan büyük tehlikeyi böyle aktardı!
Porto, Deniz Gül için kararını milli isme bildirdi

Avrupa devi, milli yıldızımızı gönderiyor: Kendine kulüp bul
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız istedi gözaltına alındı! Bu görüntünün faturası ağır oldu

Kız istedi, gözaltına alındı! Müstakbel damada ağır fatura
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

Hükümetten kamu işçisine yaptığı ikinci zam teklifi belli oldu
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık

"Tam manasıyla destan yazdık" deyip güncel rakamları tek tek paylaştı
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.