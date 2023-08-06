Türk-İş Genel Sekreterliği ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanlığı görevini sürdürürken 6 Ağustos 1999'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Şemsi Denizer, mezarı başında anıldı. Denizer'in Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Serdaroğlu köyündeki mezarı başında düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve kabre kırmızı karanfil bırakıldı. Programda konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, sevgi, saygı ve rahmetle andıkları Denizer'in sendikal hayatı boyunca her zaman işçinin hak ve menfaatlerini korumak için mücadele ettiğini söyledi.

Türk-İş Genel Sekreterliği ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanlığı görevini sürdürürken 6 Ağustos 1999'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Şemsi Denizer, mezarı başında anıldı.

Denizer'in Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Serdaroğlu köyündeki mezarı başında düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve kabre kırmızı karanfil bırakıldı.

Programda konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, sevgi, saygı ve rahmetle andıkları Denizer'in sendikal hayatı boyunca her zaman işçinin hak ve menfaatlerini korumak için mücadele ettiğini söyledi.

Denizer'in sadece ülkede değil dünyada saygıyla anıldığını aktaran Yeşil, "Madencilerin hak mücadelesinin yanı sıra ülke çapında haksızlığa uğramış tüm emekçilerin sesi olmaya çalışan Denizer, Türk-İş Genel Sekreterliği döneminde mücadelesi ilgiyle takip edilen sendikacı konumuna gelmiştir. Denizer'i ne yazık ki bu mücadelesi sırasında kaybettik." ifadelerini kullandı.

"Rahmetli Genel Başkanımız Şemsi Denizer sadece bizlerin değil, tüm emekçilerin mücadelesinde yaşamaya devam etmektedir." diyen Yeşil, "Bizler madenciler olarak Denizer'in çizdiği yolda kararlılıkla yürümeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Genel Başkanımız, önderimiz Şemsi Denizer'i, işimize, aşımıza, bölgemizin ve ülkemizin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde yolumuzu aydınlattığı için sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Unutmadık, unutmayacağız." şeklinde konuştu.

Törene, GMİS'in Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, Mali Sekreteri Yalçın Yiğit, Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, sendikaya bağlı şubelerin başkanları ve yöneticileri, sendika eski genel merkez yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, maden işçileri, emekli madenciler ile Denizer'in akrabaları ve arkadaşları katıldı.