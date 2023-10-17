Selvi Kılıçdaroğlu, CHP'li Belediyelerin "Beslenme Saati" Projesini İzmir Balçova'da Yerinde İnceledi: "Bu Uygulamanın Bir Devlet Politikası Olması...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyeler tarafından hayata geçirilen 'Beslenme Saati' projesini yerinde görmek amacıyla Balçova Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti. Birinci sınıf öğrencilerine yönelik bir öğün ücretsiz beslenmeyi içeren proje hakkında bilgi alan Selvi Kılıçdaroğlu, "Aslında bunun bir devlet politikası olması gerekiyor. Şimdilik bunları belediyeler yapmaya çalışıyor ama nereye kadar yapabilirler" dedi.

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ - KAMERA: KERİM UĞUR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyeler tarafından hayata geçirilen 'Beslenme Saati' projesini yerinde görmek amacıyla Balçova Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti. Birinci sınıf öğrencilerine yönelik bir öğün ücretsiz beslenmeyi içeren proje hakkında bilgi alan Selvi Kılıçdaroğlu, "Aslında bunun bir devlet politikası olması gerekiyor. Şimdilik bunları belediyeler yapmaya çalışıyor ama nereye kadar yapabilirler" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi'nin her çocuğun en az bir öğün sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için hayata geçirdiği 'Beslenme Saati' projesi, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçe belediyelerinde de uygulanmaya başlandı. Balçova Belediyesi de "Başkan anneden mini mini birlere" sloganıyla, 1. sınıfa başlayan çocuklara bir öğün ücretsiz beslenme uygulamasını hayata geçirdi. Beslenme Saati uygulamasının Türkiye'ye yayılması amacıyla 'Proje Elçisi' olan Selvi Kılıçdaroğlu, uygulamayı yerinde görmek için İzmir'in Balçova ilçesine geldi. Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı, beslenme çantalarının hazırlandığı Balçova Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (Bal-Kad) oldu. Kılıçdaroğlu'na, CHP TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da eşlik etti.

"1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 3'TE 1'İ 'BESLENME SAATİ' PROJESİNE KATILDI"

Çalkaya, uygulama hakkında şu bilgileri verdi:

"Şu an başvuru sayısı 250'yi geçti. Başvuru almaya başlayalı bir hafta oldu, o nedenle sayının daha da çoğalacağını düşünüyoruz. Duyuruyu yeni yaptık, bir haftada 250 kişi başvurdu. Duyuldukça gelip kaydolanlar oluyor. Şu an yaklaşık 650'ye yakın 1. sınıf öğrencisi var, 3'te 1'i başvurdu. Biz önce Milli Eğitim Bakanlığı'yla iş birliği yapalım dedik ama bir geri dönüş olmayınca kendi çabamızla velilere ulaşmaya çalışıyoruz"

Selvi Kılıçdaroğlu, Gülizar Biçer Karaca ve Fatma Çalkaya kooperatifte hazırlanan poğaça, muz ve sütün yer aldığı beslenme çantalarını hazırladı. Velileri temsilen bir veli, Selvi Kılıçdaroğlu'na çiçek takdim ederken, Gülizar Biçer Karaca da öğrenciye beslenme çantasını verdi.

"BİR ÖĞÜN ÜCRETSİZ BESLENME UYGULANMASININ DEVLET POLİTİKASI OLARAK UYGULANMASI GEREKİYOR"

Anka Haber Ajansı'na konuşan Selvi Kılıçdaroğlu, 'Beslenme Saati' uygulaması hakkında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sadece Balçova değil, birçok CHP'li belediye bunu uygulamaya çalışıyorlar. Malum ülkemizde geçim sıkıntısı, zorluklar, özellikle çocukların beslenmesini çok etkiliyor. CHP'li belediyeler ellerinden geldiğince yardımcı oluyorlar. Hepimiz biliyoruz ki; çocuklarımızın geleceğimizin, bizi yönetecek olan kişiler, ülkemizi yaşatacak olan çocuklardır diyoruz. Onun için beslenmeleri, yeterli gıdayı doğru almaları çok önemli. Maalesef çoğunluk fakirlik bile değil artık derin yoksulluk dediğimiz kesimin içinde. O nedenle muhakkak takviye edilmesi gerekiyor. Aslında bunun bir devlet politikası olması gerekiyor. Okulların açılmasıyla beraber okullarda hiç olmazsa bir öğün verilmesiyle ilgili çalışmalar bir ara oldu sanıyorum ama onlar da rafa kalktı. Şimdilik bunları belediyeler yapmaya çalışıyor ama ne kadar yapabilirler? O yüzden bu uygulamayı önemli ve güzel buluyorum. Özellikle kadınların eliyle yapılması çok güzel, burada üretilen ürünlerin verilmesi çok güzel. Çocuklarınıza yedirdiğiniz şeyden emin olmanız da çok önemli çünkü. Hem anneler hem aileler açısından çok güzel bir uygulama. Dileriz daha da yaygınlaşır ve bütün çocuklarımızı kapsar."

"BESLENME UYGULAMASININ OLDUĞU YERDE KIZ ÇOCUKLARININ OKULA DEVAMLILIĞI ARTIYOR"

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da, Beslenme Saati uygulamasına katılımlarından ötürü Balçova Belediyesi'ni kutladı ve ekledi:

"Biliyorsunuz, beslenme en temel haklardan birisidir. Çocukların sağlıklı beslenmesi önümüzdeki süreçte onların zihinsel gelişimi için çok çok kıymetli. Ancak iktidar, beslenme programlarını hayata geçirmemekte ısrarcı. Hele hele bu yıl 'tasarruf' gerekçesiyle okullardaki bir öğün ücretsiz beslenmeyi yürürlüğe koymaması, hayata geçirmemesi kabul edilebilir bir düzenleme değil. CHP olarak defalarca sosyal devletin en temel görevi olan beslenme hakkının gereğini yerine getirilmesi için TBMM'ye önergeler verildi. Ama her defasında 'tasarruf' dendi. Hatırlayın, şubat ayında okullar açıldığında bütün okullarda bir öğün ücretsiz beslenmeyi hayata geçireceğiz demişlerdi ama şimdi sadece deprem bölgesiyle sınırlı hale getirdiler. Ekonomik buhran çok derinleşti. Artık aileler çocuklarına aylarca süt içiremiyorlar, temel gıdalara erişemiyorlar. Okullarda beslenmenin önemini içeren birtakım Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Emine Erdoğan'ın beslenme çantasına ne konacağı tarifi veriliyor ama onun nasıl o beslenme çantasına hangi bütçeyle koyacağına ilişkin bir tarif yok. Sosyal devlet olarak tüm devlet okullarında, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak bir öğün ücretsiz beslenme vermek zorundasınız ama bunu duyan var mı, duyan yok. Çok şükür ki CHP'li belediyeler var. Balçova Belediyesi'nde bugün tanıklık ettiğimiz program, birçok belediyemizde hayata geçirildi. Bu uygulamanın başlatıldığı yerlerde özellikle kız çocuklarının okula devamlılığında büyük bir artış gözlemliyoruz. Bir öğün ücretsiz beslenme sadece çocukların gelişimi için değil; aynı zamanda okula devamlılığı ve psikolojik, fiziksel olarak sağlıklı büyümeyi öngören, tetikleyen bir unsur. Fatma Başkan'ımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz"