Selçuk Bayraktar: SİHA'larımız şu anda dünya ihracat pazarının yüzde 65'ine sahip

TEKNOFEST Mavi Vatan'da konuşan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bugüne baktığımızda bizim milli SİHA'larımız şu anda dünya SİHA ihracat pazarının yüzde 65'ine sahip. Böylesine yüksek teknoloji işi dünyada SİHA pazarının yüzde 65'ine sahip. BAYKAR dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi ve ihracat pazarında yüzde 60'ına sahip" şeklinde ifade etti.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması, ' Mavi Vatan' temasıyla TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda başladı. Denizcilik ve su altı teknolojilerinin öne çıkarılacağı etkinliklerde; İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması düzenlenecek. Ayrıca Türk donanmasının önemli gemilerinden TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızır reis ziyaretçilere açılacak. Sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığı'nın özel gösterileri, ' Mavi Vatan Zaman Tüneli' ve çeşitli sergiler de program kapsamında yer alacak. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'da etkinliğe katılarak açıklamalarda bulundu.

'GELECEKTEKİ SEYİRCİLERİMİZE UZANAN NESİLLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa düzenleniyor. Deniz kuvvetlerimizin ifadesine göre ve tarihimizde de ilk defa bir deniz şenliği düzenleniyor. Bu anlamda çok anlamlı buluyoruz. Deniz Kuvvetlerimizin talebi doğrultusunda düzenlendi. Biz TEKNOFEST'i 2018'den bu yana biraz daha özellikle göklerdeki bağımsızlığımıza odaklı bir etkinlik şeklinde düzenliyorduk. Milli SİHA'larımız, milli havacılık unsurlarımız daha ön plandaydı. Tabii deniz kuvvetlerinden hem Mavi Vatan temasını tüm topluma anlatabilmek. Mavi Vatan Mefhumu'nu. Aynı zamanda ülkemizin bağımsızlığı açısından nice zamanında olduğu gibi bahriyeli tutkusuyla, denizlerin tutkusuyla yetişen nesiller yetiştirmek maksadıyla böylesine bir etkinlik düzenlendi. Bizlerin TEKNOFEST kapsamında Roketsan'ın, Aselsan'ın ve Milli Savunma Bakanlığı'nın düzenlediği 3 teknoloji yarışması var. Hem bu yarışmalar aynı zamanda milli deniz eserlerimiz bu alanda sergileniyor. Hemen arka tarafımızda ülkemizde üretilmiş donanmamızın amiral gemisi olan TCG Anadolu'yu görüyorsunuz. TCG Anadolu'nun sadece buradaki diğer milli gemilerimizde olduğu gibi sadece kabuğu değil, üzerindeki gelişmiş radar sistemleri, harp sistemleri de Türkiye tarafından, Türk mühendisliği tarafından, Türk savunma sanayisi tarafından geliştiriliyor. Hatta üzerine baktığınızda Bayraktar TB3'ü ve Kızıl Elma'yı görüyorsunuz. Bayraktar TB3 dünya tarihinde ilk defa kısa pistli gemilere inip kalkabilen otomatik bir şekilde İnsansız Hava Aracı SİHA olma özelliğini kazandı. Dünya tarihine geçti ve milli deniz havacılığımız böylesine stratejik bir girişle başlamış oldu bir anlamda. Yeni bir çağın kapıları açılmış oldu deniz havacılığımız açısından. Yine hemen arka tarafımızda yerli üretilen milli denizaltımızı görüyorsunuz. Hızır Reis sergileniyor. Yan tarafta diğer başucumuzda Ata yadigarı Savarona'yı görüyorsunuz. Maziden atiye, geçmişten geleceğe bir köprü kurarak, geçmişimizin o güçlü köklerine dayanarak biz göklere, gelecekteki seyircilerimize uzanan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

BAYKAR DÜNYANIN EN BÜYÜK İNSANSIZ HAVA ARACI ÜRETİCİSİ VE İHRACAT PAZARINDA YÜZDE 60'INA SAHİP

Bayraktar, "Sadece teknolojik anlamda çok yüksek donanıma sahip değil, vatan sevdasıyla tutkulu, mavi vatan duygusuyla dolmuş nesilleri yetiştirmeyi hedefliyor bu etkinlik. Bir çocuk gelsin, bir gemiye binsin, belki Barbaros Hayrettin'in yaptığı gibi nice keşiflere imza atacak, nice buradaki mühendislik eserlerimizi geliştirmesine vesile olacak. Ülkemizin bağımsız olmasına ve müreffeh olmasına katkı sunsun istiyoruz. Burada az önce de ifade ettim. Milli fırkateynimiz var. İlk defa halka açılmış olacak. Fırkateynin kendisinden gemi yüzen teknesinden ziyade üzerindeki radar sistemleri Türk mühendisliği tarafından, ASELSAN tarafından yapılıyor. Hemen yanında milli güdümlü mermimizi görüyoruz, Atmaca. Bu çok az sayıda ülke tarafından geliştirilen, bizim de daha önceden yurt dışından tedarik ettiğimiz bir sistemdi. Yine ROKETSAN tarafından yapılıyor. Hemen yanında deniz altımızı görüyorsunuz. Tersanemizde üretilmiş. Gölcük Tersanesi'nde deniz kuvvetlerinin Gölcük Tersanesi'nde üretilmiş. Yanında milli torpidomuzu görüyorsunuz. Bütün bu eserler milli savunma sanayi vizyonuyla gerçekleşmiş oldu son 20 senede ve tam bağımsız olmamız açısından çok önemli. Bütün bu eserleri burada geleceğe yön verecek nesillerin yetişmesi açısından gelip milletimizin deneyimlemesini, gençlerimizin deneyimlemesini çok kıymetli buluyoruz. Geçmişe baktığımızda biz bu eserleri ancak yurtdışından tedarik edebiliyorduk. ve çok yüksek bedeller ödeyerek bunu gerçekleştirebiliyorduk. Ama bugüne baktığımızda bizim milli SİHA'larımız şu anda dünya SİHA ihracat pazarının yüzde 65'ine sahip. Böylesine yüksek teknoloji işi dünyada SİHA pazarının yüzde 65'ine sahip. BAYKAR dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi ve ihracat pazarında yüzde 60'ına sahip. Sadece SİHA'lar değil üzerindeki bütün o gelişmiş faydalı yük dediğimiz elektro-optik sistemlerde de Türkiye çok ileri bir noktaya geldi. Daha öncesinde yarı yarıya seviyelerdeyken kapasite anlamında, teknolojik bir anlamda çözünürlük anlamında ve performans anlamında şu an iki kat daha iyi eserleri geliştirebiliyor. Çok karmaşık elektro optik sistemlerde yine mühimmat ailesine baktığımızda SİHA'larımıza takılan en geniş yelpazeye ülkemizin sahip olduğunu görüyoruz. Yine denizlerde de benzer bir atılımın olması maksadıyla Mavi Vatan'da böylesine bir etkinlik Türk Deniz Kuvvetleri'nin ön ayak olmasıyla, Milli Savunma Bakanlığımızın ön ayak olmasıyla hayata geçirildi. Bu yıl ilk defa düzenleniyor. Yarından itibaren tüm milletimize açık, bugün biraz daha özel konuklarımızı alıyoruz. Şehit yakınlarımızı. Bunun yanında donanma personelimizin aileleri ağırlanıyor. Yarından itibaren kayıt yaptırarak TEKNOFEST sayfasından herkesi TEKNOFEST Mavi Vatan'a İstanbul Tersanesi'ne bekliyoruz" dedi.