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Selçuk Bayraktar, ilk muharip savaş uçağıyla ilgili Türkiye'nin beklediği haberi az önce verdi

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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin Kızılelma ile ilgili beklediği haberi az önce verdi. Bayraktar, Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamladığını belirtti.

Türkiye, dört gözle ilk muharip savaş uçağından gelecek haberi bekliyor. Türkiye'nin merakla beklediği haberi Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından verdi.

"BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testi hakkında açıklamada bulunan Bayraktar, "Bayraktar #Kızılelma bugün ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamladı" dedi.

Selçuk Bayraktar, ilk muharip savaş uçağıyla ilgili Türkiye'nin beklediği haberi az önce verdi

KIZILELMA NEDİR?

Baykar Bayraktar Kızılelma, Türkiye merkezli insansız hava aracı üreticisi Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden, turbofan motorlu ve stealth özelliklere sahip insansız savaş uçağıdır.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Selçuk Bayraktar Güncel Haberler

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