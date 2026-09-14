"Selahattin Yılmaz suç örgütü" davasında 6 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı

Selahattin Yılmaz'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün Aziz İhsan Aktaş'a yönelik silahlı saldırı düzenleyeceği iddiasıyla haklarında dava açılan 8'i tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 6'sı tutuklu 17 sanık ile avukatları katıldı. Tutuklu 2 sanığın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada çok sayıda izleyici de yer aldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Selahattin Yılmaz, nüfuzunu kimin için kullandığının ortaya konulması gerektiğini savunarak, kendisini azmettirdiği iddia edilen Fatih Keleş'in dosyada takipsizlik kararı aldığını söyledi.

Yılmaz, dosyada Aziz İhsan Aktaş'a suikast yapacağının iddia edildiğini, cenazeye gitmelerinin dosyada delil olarak gösterildiğini öne sürerek, "Cenazeye gitmek, ne zamandan beri örgüt kapsamına girdi? Madem biz örgütüz, bizi 3 ay takip edersin, alırsın." ifadelerini kullandı.

Gürbüz Çapan'ı vuran kişinin kendisi olmadığını, Selahattin Yılmaz isimli başka kişilerle karıştırıldığını savunan Yılmaz, evinde otururken kendisinin gözaltına alındığıyla ilgili haberler gördüğünü, bu kişilerle sadece isim benzerliğinin bulunduğunu iddia etti.

Yılmaz, "O Selahattin Yılmaz ben değilim. Benden kiralık katil, tetikçi olamaz. Kimse bana 'Kiralık katil' diyemez. Benim 1 milyon dolara, 100 milyon dolara mı ihtiyacım var? Ben tahliye istemiyorum, beraat istiyorum. Bu beyefendiyle (Aziz İhsan Aktaş) hiçbir işim de olamaz. Bir sorunum olsa 'Var' derim ama öyle bir şey yok." diye konuştu.

Savunması alınan sanıklardan Adem Kuru da Yılmaz ile aynı köyden ve uzaktan akraba olduklarını belirterek, emekli polis memuru olduğunu söyledi.

Emekli olduktan sonra ticari girişimde bulunduğunu ancak başarısız olduğunu anlatan Kuru, bu nedenle akrabası Yılmaz'ın yanında danışman olarak çalışmaya başladığını dile getirdi.

Kuru, Aziz İhsan Aktaş'ı hiç görmediğini ve tanımadığını, 3 ruhsatlı silahının dışında diğer silahlarla ilgisinin bulunmadığını savunarak, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Sanık Cem Çebi de Yılmaz ile akraba olduklarını, 5 yıl önce özel şirkette çalıştığını, yaşından dolayı çıkarılması üzerine Yılmaz'ın şoförü olarak işe girdiğini anlattı.

Hiçbir örgüte üye olmadığını, kimseden talimat almadığını ve kimseye de talimat vermediğini, Aktaş'ı da tanımadığını öne süren Çebi, "Selahattin Bey'in de talimat verdiğini düşünmüyorum. Aziz Bey'in ismini emniyette duydum. 13 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Söz alan müşteki Aktaş ise hakkındaki soruşturmada etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler nedeniyle hedef haline getirildiğini belirterek, kendisine saldırı yapılacağının söylendiğini anlattı.

Davadaki isimlerle kişisel tanışıklığının ve husumetinin bulunmadığını dile getiren Aktaş, isminin neden geçtiğini ve neden OPET ifadesinin kullanıldığını sorduğunu söyledi. Aktaş, tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Alınan diğer beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz ve Özgür Kılıç'ın, tutuklu kaldıkları süre, sabit ikametgah sahibi olmaları ve tutukluluklarından umulan fayda hasıl olduğu gerekçesiyle tahliyelerine karar verdi.

Heyet, sanıklar Selahattin Yılmaz ve Cem Duman'ın üzerlerine atılı suçların niteliği, mevcut delil durumu, kaçma şüphesi ve öngörülen ceza miktarını dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 5 Ekim'e ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Aziz İhsan Aktaş "müşteki", Selahattin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor.

Selahattin Yılmaz'ın suç örgütü elebaşı olduğu belirtilen iddianamede, şüpheli Cem Duman'ın örgütün yöneticisi konumunda bulunduğu, diğer şüphelilerin ise "Selahattin Yılmaz silahlı suç örgütü"nün üyesi oldukları ifade ediliyor.

İddianamede, örgütün faaliyetleri kapsamında çeşitli suçları işlemeleri nedeniyle haklarında operasyon yapıldığı, şüphelilere ait dijital materyal incelemeleri ve HTS verilerinin incelenmesinde birbirleriyle irtibatlı olduklarına dair tespitlerin bulunduğu aktarılıyor.

Aziz İhsan Aktaş'ın hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı, etkin pişmanlık beyanında bulunarak soruşturma dosyasındaki örgütün çökertilmesine yardımcı olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, bu nedenle Başsavcılık tarafından serbest bırakıldığı, Aktaş'ın etkin pişmanlık beyanında bulunduğu için dosyada yer alan diğer şüphelilerin hedefi haline geldiği belirtiliyor.

İddianamede, tespit edilemeyen bir kısım şüphelilerin etkin pişmanlık beyanında bulunan Aktaş'ın öldürülmesi için silahlı suç örgütü elebaşı Selahattin Yılmaz'a başvurdukları, Yılmaz'ın da Aktaş'ın öldürülmesi teklifini kabul ettiği bildirilerek, Yılmaz, Duman ve örgüt üyelerinin müşteki Aktaş'ın öldürülmesi için hazırlığa başladıkları ve harekete geçtikleri anlatılıyor.

Söz konusu durumun öğrenilmesi üzerine Aktaş tarafından suç duyurusunda bulunulduğu, bunun üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede, "Yapılan araştırmalar sonucunda silahlı suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz, örgüt yöneticisi Cem Duman ve yukarıda belirtilen örgüt üyelerinin, Aziz İhsan Aktaş'a karşı silahlı saldırı eylemi için harekete geçtiklerinin tespit edilmesi üzerine şüpheliler gözaltına alındı." ifadesine yer veriliyor.

İddianamede, örgüt üyesi şüpheli Mehmet Tuğlu'nun 5 Şubat 2025'te Yılmaz'a, "Opet Aziz İhsan Aktaş" şeklinde mesaj yazdığı, bu mesajdan bir gün sonra yine WhatsApp üzerinden aralarında sesli görüşme gerçekleştirdiklerinin anlaşıldığı, şüphelilerin silahlı suç örgütü kapsamında müşteki Aktaş'a silahlı saldırıda bulunmak için harekete geçtikleri kaydediliyor.

Bu durumun müşteki ve emniyet birimleri tarafından öğrenilmesi üzerine örgüt üyeleri hakkında soruşturma başlatıldığı ve örgüt üyelerinin müştekiye silahlı saldırı eyleminde bulunamadan gözaltına alındıkları bilgisi verilen iddianamede, bu nedenle şüphelilerin Aktaş'a karşı gerçekleştirmeye çalıştıkları silahlı saldırı eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı, Yılmaz ve Duman'ın, Aktaş'ın öldürülmesi için örgüt üyelerine talimat verdikleri ifade ediliyor.

İddianamede Selahattin Yılmaz'ın "kasten öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "silahlı suç örgütüne üye olmak", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 29 yıldan 51 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Diğer 18 sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "rüşvet vermek" ile "rüşvet almak" suçlarından 2 yıldan 21 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamede ayrıca, Fatih Keleş, Cihan Ekşioğlu, Emin Öner, İsmet Sayhan, Ersan Gülmez, Semra Ilık, Selahattin Yılmaz, Selçuk Uğur Özdemir, Cem Duman, İsmail Terlemez ve İlknur Dutak Pamir hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "yağma", "tehdit" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA