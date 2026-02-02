Haberler

Aydın'da sel suları zeytin ağacını kökünden söktü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak sonrası dağlık alandan kopan zeytin ağacı, sel suları tarafından asfalt yola sürüklendi. Görenlerin şaşkınlıkla izlediği olay, trafik akışını aksatınca belediye ekipleri müdahale etti.

Aydın'ın Söke ilçesinde sel suları dağlık alanda kökünden söktüğü zeytin ağacını asfalt yola sürükledi.

Söke'de etkisini gösteren sağanak nedeniyle Yenikent Mahallesi'nde dağlık alanda zeytin ağacı kökleriyle yerinden koptu. Ağaç, sel sularının etkisiyle 63. Sokak'a kadar sürüklendi.

Görenlerin şaşırdığı ağaç asfalt yolda trafiği aksatınca Söke Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Ekiplerce kaldırılan ağaç, yol kenarında uygun bir yere bırakıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular

Terör örgütünden Şara'ya skandal liste! Türkiye'ye meydan okudular
Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda