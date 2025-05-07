Sektör liderlerinden sanayide dijital dönüşüm ve otomotiv vurgusu

SEKTÖRÜN önce gelen firmaları, teknolojide öncü isimler ve mühendisler sanayide dijitalleşmenin geleceğini İstanbul'daki Digital Experience'ta ele aldı. MEXT Teknoloji Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Yenasoft ve Yenaplus CEO'su Cem Şirolu, "Dijital ikizler, araç çarpışma testleri, mayın patlama analizleri gibi konular; savunma, havacılık ve otomotiv sanayilerinde artık vazgeçilmez hale geldi. Eskiden bir araç çarpışma testi için 15 araç feda edilirken, şimdi bu testler tamamen dijital ortamda yapılabiliyor" dedi.

Yenaplus'ın, 5'incisini gerçekleştirdiği dijital dönüşüm etkinliği bu yıl İstanbul'daki teknoloji ve inovasyon merkezi MEXT'te 'Digital Experience' adıyla düzenlendi. Etkinlikte, Türkiye'nin havacılık ve savunma, otomotiv, makine imalatı sektörlerinden lider firmalar ile dünya mühendislik yazılımları markası Dassault Systèmes bir araya geldi. Etkinlikte, simülasyon teknolojileri, yapay zeka destekli tasarım ve üretim süreçleri, sektörlere özel dijital dönüşüm projeleri gibi konular ele alındı. Ayrıca, Yenasoft'un yeni girişimi Yenasim'in lansmanı da gerçekleştirildi. Yenasim, Dassault Systèmes'in vizyonu ile eşleşerek merkezi Bursa'da kuruldu. Simülasyon yazılımlarıyla savunmadan otomotive, enerjiden raylı sistemlere kadar birçok farklı sektörde dijital dönüşümün itici gücü olmayı hedefliyor.

Etkinlikte ayrıca, Dassault Systèmes'in mühendislik yazılımları ve simülasyon çözümleri de tanıtıldı. Katılımcılar, gerçek üretim öncesi tüm senaryolarla analiz yapma imkanı sunan bu çözümleri yakından inceleme fırsatı buldu.

'TÜM PLATFORMLARDA DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Etkinlikte konuşan Yenasoft ve Yenaplus CEO'su Cem Şirolu, "Pandemiden bu yana dünya dijitalleşme açısından bambaşka bir noktaya geldi. Biz de katıldığımız televizyon programlarında, röportajlarda ve tüm platformlarda dijital dönüşümün önemine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda, 5'incisini düzenlediğimiz bu etkinlikle, sanayicilerimizin yeni teknolojilere uyum sağlamalarına ve dijital dünyada rekabet gücü kazanmalarına destek olmak istiyoruz. Etkinliğimizin önemli adımlarından biri de Yenasim'in kuruluşuydu. Çünkü bu alan gerçekten ciddi bir mühendislik altyapısı gerektiriyor. Dijital ikizler, araç çarpışma testleri, mayın patlama analizleri gibi konular; savunma, havacılık ve otomotiv sanayilerinde artık vazgeçilmez hale geldi. Eskiden bir araç çarpışma testi için 15 araç feda edilirken, şimdi bu testler tamamen dijital ortamda yapılabiliyor. Yazılımların çalışabilmesi için yalnızca yazılım değil, fizik, malzeme bilgisi ve yüksek mühendislik yetkinliği de gerekiyor" dedi.

'HEDEFİMİZ, TÜM SANAYİYE ANALİZ HİZMETİ SUNMAK'

Yazılım alanında yaklaşık iki yıldır çalışmalar yürüttüklerini belirten Şirolu, şunları söyledi:

"Ancak bu işin sanayiye çok ciddi katkı sağlayacağını düşündüğümüz için, alanında uzman mühendisler ve akademisyenlerle birlikte ortak bir şirket kurduk. Hedefimiz, bu firma aracılığıyla hem kendi müşterilerimize hem de tüm sanayiye analiz hizmeti sunmak. Türkiye'de bu alana ihtiyaç büyük. Elbette yurt dışına da çalışıyoruz ama özellikle yerli sanayiye katkı sağlamak önceliğimiz. Genç mühendisleri, deneyimli ekiplerle bir araya getirerek onları yetiştirmek istiyoruz. Çünkü gerçekten işinin ehli mühendis bulmak artık zorlaştı. Ayrıca maliyet açısından şu anda İtalya ile aynı servis ücretlerine çalışıyoruz. Bu nedenle çözümümüz; genç, zeki, öğrenmeye istekli mühendisleri bünyemize katıp onları yetiştirmek. Tahminimce 1–2 yıl içinde 150 kişilik bir mühendis kadrosuna ulaşacağız. Bugünkü etkinlikte, müşterilerimize kendi ürünlerini tanıtacakları bir alan sunduk. Hangi teknolojileri kullandıklarını, diğer katılımcılarla paylaşmalarını istedik. Örneğin Beemobs, bir start-up olarak yola çıktı ama artık elektrikli araç üreten bir firmaya dönüştü. 1-2 kişiyle başladılar, bugün çok daha farklı bir noktaya ulaştılar. Gerçekten takdire şayan bir girişim ve başarı hikayesi var. Yine burada olan Tezmaksan Robotics, robotik üretimi destekleyen ve birçok ülkeye ihracat yapan bir firma. Sivas'taki Akıllı Fabrikaları'nda ürünlerini tasarlarken bizim platformumuzu kullanıyor ve ürün yaşam döngüsünü dijital olarak takip ediyorlar. Beemobs ayrıca, farklı ülkelerde ortak projeler de yürütüyor. Örneğin, Ford'dan iki kişiyle İngiltere ve Almanya'daki üreticilerle aynı dijital platformda yeni bir araç geliştiriyorlar. Bu araç, uluslararası bir konsorsiyumun ürünü olacak. Gerçekten heyecan verici bir çalışma. Çünkü artık coğrafi sınırların bir engel olmadığını net şekilde görüyoruz. Nerede olursanız olun, aynı proje üzerinde eş zamanlı çalışabiliyorsunuz. Bu tür örnekler bize dijitalleşmenin hem geleceğini hem de bugününü gösteriyor. Hepsini gönülden takdir ediyorum."

'ENDÜSTRİ OLARAK, BU DÖNÜŞÜMDEN FAYDA SAĞLAMAK İÇİN BÜYÜK BİR HEYECANLA BUGÜNÜ BEKLEDİK'

TAYSAD Yötentim Kurulu Başkanı Yakup Birinci ise "Bugün çok heyecan verici bir nokta olan Mext Teknoloji Merkezi'ndeyiz. Burası, özellikle Taşıt Araçları Tedarikçiler Derneği (TAYSAD) adına da otomotiv sanayisinin dijital dönüşüm yolculuğunda bize kılavuzluk eden önemli bir referans noktasıdır. Otomotiv sektöründe şu anda birçok dönüşümden söz ediliyor. 'İkiz dönüşüm' olarak adlandırılan bu süreç, hem dijitalleşmeyi hem de sürdürülebilirliği kapsıyor. Bunun yanında, elektrikli araçların hayatımıza girmesiyle birlikte iş modelleri ve ekonomik yapılar da değişiyor. Bu da sanayi olarak bizim üretim modellerimizi yeniden gözden geçirmemizi zorunlu kılıyor. Bu noktada, Endüstri 5.0 kavramını çok önemsiyorum. Endüstri 5.0, odağına insanı koyarken; dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve rekabetçiliği merkezine alıyor. Üstelik tüm bunların çevik bir biçimde hayata geçirilmesini hedefliyor. Bugüne geldiğimizde, Yenaplus'u hep şu benzetmeyle açıklıyorum: Bulunduğu sektörde adeta "mor inek" gibi. Yani farklı, dikkat çekici ve örnek alınan bir yapı. Simülasyonlarla geçen bir dönemin ardından, analiz programlarında önemli bir mesafe kat ettik. Üç boyutlu programlar kullanıyoruz. Ancak bugün, tüm bu araçların dijital dönüşüm çatısı altında bütüncül bir yaklaşımla sunulması ve bunun bir kurum tarafından sahiplenilmesi son derece kıymetli. Biz de endüstri olarak, bu dönüşümden fayda sağlamak için büyük bir heyecanla bugünü bekledik" dedi.

'VERİMLİLİK KAÇINILMAZ OLARAK DİJİTAL DÖNÜŞÜMDEN GEÇİYOR'

Rekabetçiliği korumanın hayati öneme sahip olduğunu belirten Birinci, "Rekabetçiliğin temel taşlarından biri ise verimlilik ve bu sorunun yanıtı da kaçınılmaz olarak dijital dönüşümden geçiyor. Bugünkü etkinlikte, bunun birçok somut örneğini göreceğiz. Simülasyon yazılımları, dijital ikiz uygulamaları, kurum içindeki verimsiz noktaların tespiti ve iyileştirilmesine dair fikirler oldukça değerli. Otomotiv sektöründe rekabet hız kesmeden devam ediyor. Trendler büyük bir hızla değişiyor. Bu ortamda bekleyen, yavaş hareket eden ya da karar almakta geciken firmalar oyunu kaybedecek. Ancak dijital dönüşümü bir yolculuk olarak gören ve bu yolda adım atanlar, her zaman bir adım önde olacak" ifadelerini kullandı.