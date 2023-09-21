Şehzadeler Belediyesi Yeni Sokaklarda Asfalt Çalışmalarına Başladı

Şehzadeler Belediyesi Kazım Karabekir, Akpınar, Turgut Özal ve Ahmet Bedevi mahallelerinde yeni yapılaşan ve altyapısı tamamlanan sokaklarda, asfalt serim çalışmalarına başladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Akpınar Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Akpınar Mahallesi'nde yeni yapılaşan ve altyapısı tamamlanan sokaklarda yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çelik'e incelemeleri sırasında Mahalle Muhtarı Osman Erten ve teknik ekipler de eşlik etti. Asfalt dökülen sokakları inceleyen ve teknik ekiplerden bilgi alan Başkan Çelik, mahalle sakinleri ile de sohbet ederek onların da görüşlerini aldı.

Asfalt döken ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Çelik, yapılan çalışmalar hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Şu an Akpınar Mahallemize bin 150 tonluk bir asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Sokaklarımızı vatandaşlarımızı tozdan çamurdan kurtarıyoruz. Yine aynı ihalede Kazım Karabekir, Turgut Özal ve Ahmet Bedevi mahallelerimizde de bu ay içerisinde asfalt yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Mahallelerimizde toplam 17 bin 500 metrekare, 3 bin 500 tonluk bir asfalt serimi yapıyoruz ki maddi karşılığı 7 milyon TL. Yine bununla birlikte Şehzadelerimizin muhtelif mahallelerinde de parke taşı, bordür çalışmalarımız da devam ediyor. Bununla birlikte de son birkaç ayda gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin maddi karşılığı 20 milyon TL. Mahallelerimize, Şehzadeler'imize hayırlı olsun. Biz kurulduğumuz günden bugüne dur durak bilmeden çalıştık. Sokaklarımızın mahallelerimizin ihtiyaçları neyse bunları muhtarlarımızın da tespit ve yönlendirmesiyle birlikte bir bir yerine getirdik. Şu anda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Asfaltta çalışmak kolay değil. Son derece sıcakta çalışıyor arkadaşlarımız. Onlara da kolaylıklar diliyorum."

Akpınar Mahalle Muhtarı Osman Erten ise memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

"Yapılan bu güzellikten dolayı Şehzadeler Belediye Başkanımız, mahallemizin mimarı Ömer Faruk Çelik'e çok teşekkür ederim. Mahallemizi tozdan, topraktan kurtardılar. Gönül isterdi ki kendisiyle bir beş yıl daha çalışalım. Yapılan hizmetler için kendisine ilgili müdürlerimize çok teşekkür ediyorum." - MANİSA