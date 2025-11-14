Şehitler memleketlerine uğurlandı

AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 17 askerin cenazeleri, Ankara 'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. 3 asker ise Ankara 'da toprağa verilecek.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin cenazeleri, dün akşam Tiflis'ten Ankara'ya getirildi. Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından şehitler için Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı. Törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri okundu ve dua edildi. Törende şehit yakınları tabutlara sarılarak, gözyaşı döktü.

Törenin ardından Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenazesi İstanbul, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun cenazesi Bursa, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in cenazesi Kayseri, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın cenazesi Eskişehir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Karabük, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın cenazesi Amasya, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın cenazesi Niğde, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un cenazesi Tekirdağ, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un cenazesi Sakarya, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın cenazesi Muğla'nın Milas ilçesi, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın cenazesi Bursa, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un cenazesi Samsun, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın cenazesi Kırklareli, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin cenazesi Çorum, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın cenazesi Bilecik, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun cenazesi Konya, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın cenazesi Balıkesir'e gönderildi. Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin cenazeleri ise bugün Ankara'da toprağa verilecek.