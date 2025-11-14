Haberler

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 17 askerin cenazeleri, Ankara'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 17 askerin cenazeleri, Ankara'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. 3 asker ise Ankara'da toprağa verilecek.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin cenazeleri, dün akşam Tiflis'ten Ankara'ya getirildi. Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından şehitler için Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı. Törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri okundu ve dua edildi. Törende şehit yakınları tabutlara sarılarak, gözyaşı döktü.

Törenin ardından Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenazesi İstanbul, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun cenazesi Bursa, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in cenazesi Kayseri, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın cenazesi Eskişehir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Karabük, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın cenazesi Amasya, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın cenazesi Niğde, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un cenazesi Tekirdağ, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un cenazesi Sakarya, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın cenazesi Muğla'nın Milas ilçesi, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın cenazesi Bursa, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un cenazesi Samsun, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın cenazesi Kırklareli, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin cenazesi Çorum, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın cenazesi Bilecik, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun cenazesi Konya, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın cenazesi Balıkesir'e gönderildi. Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin cenazeleri ise bugün Ankara'da toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı

Tehlikeyi sezip partilileri uyardı: Aman diyorum, buna fırsat vermeyin
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM duyurdu, milyonlarca kişinin beklediği sınav tarihleri belli oldu
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Dev holdingin 20 grup şirketine kayyum atandı
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin'in ölümüne ışık tutması beklenen DNA raporu açıklandı
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı

Bunların hepsi 2 çocuğun üzerinden çıktı
Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette Zağanos Paşa polemiği

Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette "Meydan" polemiği
Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor

Diploması bile var ama en önemli şeyi eksik
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Bu araçtan 6 ve 8 yaşındaki iki kardeşin cansız bedenleri çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.