Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ son yolculuğuna uğurlandı
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Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ (30), memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ (30), memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, 14 Mayıs'ta yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu. 6 ay önce nişanlanan ve düğün hazırlığı içerisinde olan şehit Karadağ'ın cenazesi, kara yoluyla memleketi Muş'a getirildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ için doğup büyüdüğü Tandoğan köyünde tören düzenlendi. Törene Muş Valisi Avni Çakır, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile protokol ve vatandaşlar katıldı. Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, gözyaşları içerisinde köy mezarlığında toprağa verildi.

Diğer yandan, şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın bir süre önce soyadını değiştirdiği, babası Ferzende Bayam'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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