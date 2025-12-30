Haberler

Şehit Polis Memuru Yasin Koçyiğit, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Yasin Koçyiğit, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Polis Memuru Koçyiğit'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Yalova'da düzenlenen törenin ardından Şereflikoçhisar İmam Hatip Okulları Tatbikat Camisi'ne getirildi.

Şehit için burada düzenlenen törene, annesi Hatice Koçyiğit, eşi Rana Sultan Koçyiğit, çocukları Hatice İrem ve Sıla Koçyiğit ile ailesinin yakınlarının yanı sıra DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende Koçyiğit ailesi, taziyeleri kabul etti.

Şehit Polis Memuru Yasin Koçyiğit'in naaşı, cenaze namazının ardından Çalören Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
