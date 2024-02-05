Şehit pilotlar, son yolculuklarına uğurlandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen (33) ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'in (54) cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkisinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait polis helikopteri kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterdeki Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit oldu. Şehit pilotların cenazeleri, dün akşam Ankara'ya getirildi.

Bugün şehit pilotlar için Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığı'nda tören düzenlendi. Cenazeler, buradaki törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi. Camide şehit aileleri, taziyeleri kabul etti. Şehit Gülen'in annesi Hatice Gülen burada oğlunun sözlüsüne sarılarak, "24 Şubat'ta nişanları vardı. Gelinim arkada kaldı. Oğlum giderken 'Allah'a ısmarladık' dedi. Aklına getiremiyorsun ki" dedi.

BAKAN GÖKTAŞ TESELLİ ETTİ

Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün eşi Mehtap, kızları Ülkü Nehir (17) ve Elif Naz Öztürk (11) de ayakta durmakta zorlanırken aileyi, yakınları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş teselli etmeye çalıştı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına şehitlerin aileleri ve yakınları ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç katıldı. Şehitlerin namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namazın ardından şehitlerin tabutları, meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu.

EL SALLAYARAK VEDA ETTİLER

Şehit Öztürk'ün kızı Ülkü Nehir, babasının tabutunun konulduğu cenaze arabasının arkasından koşarak gözyaşı döktü. Şehit Gülen'in sözlüsü Merve Özden ise tabutun cenaze arabasına konulduğu sırada, 'Götürmesinler, ne olur götürmesinler' diyerek feryat etti. Şehit Öztürk'ün eşi Mehtap ile kızları Ülkü Nehir ve Elif Naz, törenin ardından el sallayarak şehide veda etti. Şehit pilotlar, Karşıyaka Polis Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi.