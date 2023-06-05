Şehit Pilot Cengiz Oruç'un ismi taşıyan okulda öğrencilere helikopter deneyimi yaşatıldı

ADIYAMAN'da 2002'de görev uçuşunda şehit olan Diyarbakırlı Pilot Cengiz Oruç'un ilkokulu okuduğu ve isminin verildiği kırsal Küçükakören Mahallesi'ndeki ilkokulda eğitim gören 50 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Havacılık Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada öğrenciler, helikopterlere bindirildi. Şehidin kız kardeşi Fatma Oruç da etkinlikte çocuklarla bir araya geldi. Oruç, "Çocukların hepsinin diplomalarında Şehit Pilot Cengiz Oruç yazacak. Bu bile büyük bir şey, ismi ölümsüzleşti. 2 oğlum var, pilot olmak istiyorlar, ben de dayıları gibi pilot olmalarını çok istiyorum. Ülkeye bir şeyler katmalarını istiyorum" dedi.

Diyarbakırlı Pilot Cengiz Oruç, 28 Mayıs 2002'de Adıyaman'da görev uçuşundaki kazada 36 yaşında şehit oldu. Şehit pilotun ismi, ilkokulu okuduğu Sur ilçesi kırsal Küçükakören İlkokulu'na verildi. Şehit pilotun ölüm yıl dönümünün Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna denk gelmesi nedeniyle ertelenen anma töreninin yapılmasının ardından okulda eğitim gören 50 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Havacılık Şube Müdürlüğü'nde ağırlandı. Havacılık Şube Müdürlüğü envanterinde bulunan helikopterlere bindirilen öğrencilere, özellikleri anlatıldı. Diğer emniyet araçları gösterildi. Etkinliğe İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alpaslan Demiray, Havacılık Şube Müdürü İsmail Mert, Trafik Denetleme ve Motosikletli Yunus timlerinden oluşan polis ekipleri ve Şehit Pilot Cengiz Oruç'un kız kardeşi Fatma Oruç da katıldı. Çocuklar sürekli havada gördükleri helikopterleri ilk kez bu kadar yakından görmenin heyecanını yaşadı. Programın ardından 'Boyka' isimli polis köpeğinin gösterisi izlendi. Öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.