"Şehit Personel Yarbay Rasim Sayın Yıldırım-2026 Seferberlik Tatbikatı" Kırklareli'nde devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) planlı faaliyetleri arasında yer alan "Şehit Personel Yarbay Rasim Sayın Yıldırım-2026 Seferberlik Tatbikatı", Babaeski ilçesindeki 1'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda devam ediyor.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen yedek personelin katılımıyla Albay Müçteba Özden Kışlası'nda gerçekleştirilen programda, şehit personel Yarbay Rasim Sayın Yıldırım'ın özgeçmişi okundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan 1'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Sabri Gökhan Karamürsel, ülke kaynaklarının seferberlik ve savaş halinde süratle kullanılmaya hazır hale getirilmesinin, barış zamanındaki hazırlıklarla mümkün olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda 31 Ağustos-11 Eylül 2026 tarihlerinde icra edilen tatbikatın önemine değinen Karamürsel, "Günümüz uluslararası güvenlik ortamı göz önüne alındığında, birliklerin harbe hazırlık seviyesini geliştirmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte çalışılabilme yeteneklerinin denenmesi büyük önem taşımaktadır." dedi.

Tatbikata tugay personelinin yanı sıra 18 subay, 62 astsubay, 177 uzman erbaş ve 814 erbaş olmak üzere 1071 yedek personel ile sefer görev emri bulunan 203 aracın katıldığını belirten Karamürsel, 14 kamu kurum ve kuruluşunun da faaliyete destek verdiğini kaydetti.

Yedek personelin tatbikat süresince yanaşık düzen, mekanik nişancılık, uçan göz üretimi ve bakımı, yapay zeka, siber farkındalık, elektronik harp ve hibrit savaş gibi modern alanlarda kapsamlı eğitimlerden geçirildiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, şehidin babası Yaşar Sayın ile eşi Sevda ve kızı Elif Sayın'a plaket takdim etti.

Şehidin yakınları zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Orgeneral Tokel, Kırklareli Valisi Uğur Turan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, 2'nci Kolordu Komutanlığına atanan Korgeneral Alparslan Kılınç, 5'inci Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve Tuğgeneral Sabri Gökhan Karamürsel ile birlikte askeri araç gereçlerden oluşan sergiyi gezdi.

Senaryo gereği askeriye girişinde eylem yapmaya çalışan protestocu bir gruba komandolar müdahale ederken, dronlar vasıtasıyla havadan gelen tehditler başarıyla bertaraf edildi.

Senaryo gereği düşman kuvvetlerinin tank bölük timine dronlarla düzenlediği saldırı, elektronik harp destek vasıtalarıyla tespit edilerek yoğun ateş altına alındı. Gerçekleştirilen başarılı manevralarla düşman mevzileri ele geçirilirken, bölgede Türk bayrağı açıldı.

Uzman personel tarafından yükümlülere yeni ekipman, silah ve araç gereçlerin tanıtıldığı tatbikat, yarın tamamlanacak faaliyetlerle sona erecek.

Tatbikatı, Kazakistan ve Özbekistan'dan gelen askeri birlikler gözlemci olarak izledi.

Kaynak: AA