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Bu adada çocuk doğurana 170 bin TL veriyorlar! Aylık bile bağlanıyor

Bu adada çocuk doğurana 170 bin TL veriyorlar! Aylık bile bağlanıyor
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Yunanistan'ın İncirli Adası'nda azalan nüfusu artırmak için kalıcı yaşayan ailelere doğan her çocuk için yaklaşık 170 bin TL ödeme yapılacak. Belediye ayrıca çocuklara 5 yaşına kadar aylık yaklaşık 8 bin 500 TL destek verilmesini değerlendiriyor.

  • Yunanistan'ın Nisyros (İncirli) Adası belediyesi, kalıcı ikamet eden ailelere dünyaya gelen her çocuk için tek seferlik 3 bin euro (yaklaşık 170 bin TL) ödeme yapılmasını oy birliğiyle kabul etti.
  • Destekten yararlanmak için ailelerin belediyeye kayıtlı olması ve çocuğun doğduğu tarihte adada kalıcı olarak ikamet etmesi gerekiyor; ödeme vergiden muaf olacak ve diğer sosyal desteklerin gelir hesaplamalarına dahil edilmeyecek.
  • Belediye, adada yaşayan her çocuk için 5 yaşına gelene kadar aylık 150 euro (yaklaşık 8 bin 500 TL) ödenmesini de değerlendiriyor; program için 2026 bütçesinden 9 bin euro kaynak ayrıldı.

Yunanistan'ın küçük adalarında yaşanan nüfus kaybına karşı yerel yönetimler yeni önlemler almaya başladı. Türkiye'de İncirli adıyla bilinen Nisyros Adası'nın belediyesi de gençlerin adada kalmasını ve aile kurmasını teşvik etmek amacıyla yeni bir mali destek programını kabul etti.

Belediye Başkanı Christofis Koronaios'un önerisi, belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

HER ÇOCUK İÇİN 3 BİN EURO

Yeni uygulama kapsamında İncirli'de kalıcı olarak ikamet eden ailelere, dünyaya gelen her çocuk için tek seferlik 3 bin euro ödeme yapılacak. Bu tutar güncel hesaplamayla yaklaşık 170 bin TL'ye karşılık geliyor.

Destekten yararlanabilmek için ailelerin belediyeye kayıtlı olması ve çocuğun dünyaya geldiği tarihte adada kalıcı olarak ikamet etmesi gerekiyor.

ÖDEMEDEN VERGİ ALINMAYACAK

Ailelere sağlanacak 3 bin euroluk destek vergiden muaf olacak. Ödeme, ailelerin yararlandığı diğer sosyal desteklerin belirlenmesinde kullanılan gelir hesaplamalarına da dahil edilmeyecek.

Belediye yetkilileri, 3 bin euronun yeni yerel yönetim mevzuatı kapsamında belediyenin verebileceği azami destek miktarı olduğunu belirtti. Programın hemen hayata geçirilebilmesi için belediyenin 2026 yılı bütçesinden 9 bin euro kaynak ayrıldı.

5 YAŞINA KADAR AYLIK ÖDEME DE GÜNDEMDE

Belediyenin planı yalnızca doğum yardımından ibaret değil. Nüfus artışını teşvik edecek yeni destek seçenekleri üzerinde de çalışmalar yürütülüyor.

Bunlardan biri, adada yaşayan her çocuk için 5 yaşına gelene kadar aylık 150 euro, yani yaklaşık 8 bin 500 TL ödeme yapılması.

Söz konusu düzenleme henüz değerlendirme aşamasında bulunuyor. Hayata geçirilmesi halinde ailelere doğum yardımının yanı sıra çocuklarının ilk beş yılında düzenli mali destek sağlanacak.

AMAÇ GENÇLERİ ADADA TUTMAK

Belediye Başkanı Koronaios, programın temel amacının genç nüfusun adadan ayrılmasını engellemek ve aileleri çocuk sahibi olmaya teşvik etmek olduğunu belirtti.

Yunanistan'ın birçok küçük adasında görülen nüfus azalmasının yerel ekonomiden kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğine kadar çeşitli sorunlara yol açtığına dikkat çekilirken İncirli yönetimi, mali teşviklerle bu eğilimi tersine çevirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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