Madende can veren işçiyle ilgili kahreden detay! Arkadaşının yerine mesaiye gitmiş

Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden 40 kişiden biri olan Mehmet Kara, Aydoğmuş köyünde defnedildi. 1 haftadır yıllık izinde olduğu öğrenilen Kara'nın dün akşam iş yerinden başka bir arkadaşının yerine mesaiye gittiği öğrenildi.

Dün akşam Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada 40 işçi hayatını kaybetti. Madenden sağ çıkarılan 11 işçinin ise hastanede tedavileri sürüyor. Bir yandan da yaşamını yitiren madencilerin defin işlemleri başlatıldı.

ARKADAŞININ YERİNE İŞE GİTMİŞ

Şehit madenci Mehmet Kara (42) Bartın'ın Kurucaşişe ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde öğle namazına müteakip defnedildi. Cenaze namazı önce Efe Kara (18) babasının göçük altında kaldığını Karabük'te öğrendiğini söyledi. 2009 yılında TTK Amasra müessese müdürlüğüne işbaşı yapan Mehmet Kara'nın 1 haftadır yıllık izinde olduğu ve dün akşam işyerinden aranarak başka bir arkadaşının yerine 16.00-00.00 mesaisine gittiği öğrenildi.

YAKINLARI KAHROLDU

Cenaze namazı sırasında Mehmet Kara'nın eşi Selda Kara ve çocukları Ayşe Melek ve Efe, babasının tabutuna sarılarak gözyaşlarında boğuldular. Öğle namazına müetakip kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Kara gözyaşları arasında defnedildi.

MADENCİLER DEFNEDİLİYOR

Yaşamını yitiren işçilerden 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz'ın cenazesi de Uğurlar köyünde defnedildi. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da taziyeleri kabul eden Ayvaz'ın ailesine baş sağlığı diledi. Törende, bir yakını tarafından Ayvaz'ın tabutunun başına getirilen 4 yaşındaki kızı Asel Meva bir süre babasının tabutuna dokundu. Törene Ayvaz'ın yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Öte yandan, hayatını kaybeden maden işçisi Selçuk Ayvaz'ın eşinin hamile olduğu öğrenildi.