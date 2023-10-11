Şehit eşi adına dernek kurdu; kadınların ve çocukların gönüllü destekçisi oldu

İzmir'de 15 yıl anaokulu öğretmenliği yapan Özlem Emir, 2009 yılında hayatını trafik polisi Sabri Emir ile birleştirdi. Sabri Emir, 1 Haziran 2016'da Bayraklı Altınyol Zafer Payzın Köprüsü altında görev yaptığı sırada Karşıyaka istikametinden gelen motosikletin çarpması sonucu 33 yaşında şehit oldu. Bir anda hayatı altüst olan ve anaokulu öğretmenliğini bırakan Özlem Emir, çok sayıda sosyal sorumluluk projesine katıldı. Emir, 2021 yılında da eşinin adına Sabri Emir Sosyal Yardımlaşma Derneği'ni kurdu. Emir hem kadınlara hem çocuklara yardım eli uzatıp, gönüllü destekçileri oldu. Dernekteki kadınlarla bir araya gelip, ürettikleri ürünlerle kadın ve çocuklara destek olan Emir, çocuklara aynı zamanda trafik eğitimi veriyor.

'BEKLEMEDİĞİM BİR YERDEN İMTİHAN OLDUM'

Diyarbakır'da eşinin adına kütüphane de kurduklarını belirten Emir, ikinci kütüphaneyi eşinin memleketi Gaziantep'te kurmak için çalışmalara başladı. Özlem Emir, "Eşim 2016 yılında talihsiz bir şekilde görevinin başındayken hayatını kaybetti. Kural ihlali yapan bir motor sürücüsü eşime emniyet şeridinde çarptı. Daha sonra öğretmen modundan çıkıp, aylarca adliye koridorlarında koşturdum. Oğlum o dönem 3 yaşındaydı. Hayatım altüst olmuştu. Bu süreci nasıl yöneteceğimi bilmiyordum. Oğlum küçüktü ve beklemediğim bir yerden hayatla imtihan oluyordum" dedi.

'İYİLİĞİN ETKİLERİNİ GÖRÜYORUM'

Oğlu Kıvanç ile hayata tutunduklarını belirten Emir, "Oğlumla acının içinde kalmaktansa acımızı dönüştürmeyi tercih ettik. Ruhumuzu iyileştirmeye gönüllü yardımlarla başladık. Tüm faaliyetleri oğlumla yapıyoruz. Nereye gitsem, oğlum da okuldan sonra, benimle geldi. Hayalim, insanlara yardım etmekti. Eşim de bana hep destek olmuştu. Gidişiyle de bana yeni bir süreci öğretti. Kendimi bu yola adadım. İyiliğin etkilerini görüyorum. Gönüllü olarak birilerine dokundukça dualar beni mutlu ediyor. Diyarbakır'da eşimin adına kütüphane kurduk. Çığ gibi büyüdük. Bostanlı Pazar Yeri'nin arkasında emniyete bağlı trafik eğitim parkurumuz var. 2 yıldır, gidecekleri yerlere ulaşımı zor olan çocuklara trafik eğitimi veriyoruz. Sadece okuldan gelenleri değil; sosyal hizmetlerden gelen çocuklarımızı da eğitime aldık. Ben de orada tamamen çocuklaşıyorum. Onlar, benim ruhumu besliyor" diye konuştu.

'İNSAN İSTERSE, HER ŞEYİ BAŞARABİLİR'

Kurduğu derneğin aynı zamanda başkanlığını yürüten Emir, "Çalışmalarımızı büyütüp kadınlar için de etkinlik yapmak istedik. El örgüsü, boncuk, yiyecek kim ne üretiyorsa, birlikte yapıyoruz. Burada toplanarak sohbet ediyor, birbirimizin ruhunu besleyerek, hayatta yalnız olmadığımızı anlıyoruz. Herkesin bir sorunu olduğunu görerek hem ruhlarımızı iyileştiriyor hem üretip dönüştürüyoruz. İlerleyen süreçte Gaziantep'te, eşimin memleketinde bir kütüphane açacağız. Bunlar, daha küçük adımlar. Bence bir insan isterse, her şeyi başarabilir. Kadınlar da bir yola inanıyorsa, adım atsınlar" dedi.