Şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın ailesine haber verildi

GÜRCİSTAN sınırında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın (37) memleketi Muğla'nın Milas ilçesindeki baba evine haber ulaştı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolundayken Gürcistan sınırında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu Hava Kuvvetleri personeli Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın memleketi Muğla'nın Milas ilçesindeki baba evine gelen askeri heyet, şehadet haberini baba Osman Kuran ve anne Huriye Kuran'a verdi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehidin baba evine akın etti. Şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Ayrıca, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve protokol heyeti şehidin baba evine gelerek taziye bulundu.