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Şehit annesi: " Devletimiz oğlumun yokluğunu bana aratmamak için hep yanımda oldu"

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Şehit annesi: " Devletimiz oğlumun yokluğunu bana aratmamak için hep yanımda oldu" Adana'nın Kozan ilçesinde şehit annesi Elif Özel, Anneler Günü'nde kendini ziyaret eden vakıf görevlilerinin eşliğinde oğlunun kabrini ziyaret etti.

Şehit annesi: " Devletimiz oğlumun yokluğunu bana aratmamak için hep yanımda oldu"

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde şehit annesi Elif Özel, Anneler Günü'nde kendini ziyaret eden vakıf görevlilerinin eşliğinde oğlunun kabrini ziyaret etti. Hem şehidin kabir başında hem de evinde yalnız bırakılmayan şehit annesi Özel, "Devletimiz oğlumun yokluğunu bana aratmamak için hep yanımda oldu" dedi.

Vatani görevini yaptığı Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2011 Yılında bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen jandarma er Koray Özel'in annesi Elif Özel anneler gününde yalnız kalmadı. Feke Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından şehit annesi için güller hazırlandı. Görevliler, şehit annesini hem oğlunun kabrinde hem de evinde yalnız bırakmadı.

Çocuğunun naaşı geldiğinde " Benim oğlum yüz binlerceymiş, ağlamam dimdik dururum. Vatan sağ olsun" sözleriyle hafızalara kazınan şehit annesi devletin her zaman yanında olduğunu söyledi.

Oğlunun kabri başında duygu dolu anlar yaşayan şehit annesi Elif Özel " Oğlum 2011 yılında şehit oldu. O günden beri devletimiz ve Feke Kaymakamlığımız bir gün olsun yalnız bırakmadı. Oğlumun yokluğunu bana aratmamak için hep yanımda oldular. Allah razı olsun" dedi.

Vakıf Müdürü Fatih Akça ise, şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerin her zaman yanında olduklarını ifade söyledi. Akça," Şehidimiz Koray Özel'in adına şehit annemizin hepimiz evladı olduk ve yalnız bırakmadık. Anneler gününde onunda evlatları olarak yanında olmak istedik. Tüm annelerimizin günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Güncel
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