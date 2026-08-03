Gazi ve Şehit Yakınlarına Yeni Maaş Düzenlemesi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Yapılan yeni yasa teklifiyle birlikte gazilerimizin maluliyet derecelerine göre en düşük alan gazimizin yani altıncı derecedeki gazimize 58 bin 590 ila 68 bin lira arasında bir maaş belirlendi. Yine maluliyet derecesi ağır olan gazilerimizden de birinci derece gazilerimizin 68 bin ila 86 bin lira arasında maaşları yeni yapılacak yasa teklifiyle düzenlendi." dedi.

Işık, TBMM Başkanlığına sunulan şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Devletin "Terörsüz Türkiye" sürecinde, şehit yakınları ve gazilerle ilgili güzel bir iyileştirme gerçekleştirdiğini belirten Işık, hazırlanan yasa teklifinin bugün Meclis'e ilk bölümünün sunulduğunu söyledi.

Teklife ilişkin bilgi veren Işık, "Bu bölümde şehit anne babalarımızın maaşlarının düzenlenmesi, terörle mücadelede erbaş ve er gazilerimizin maaşlarının düzenlenmesi ve ek gösterge gelmesi, 15 Temmuz gazileriyle, terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan gazilerimizin maaşlarının düzenlenmesiyle ilgili bir kanun teklifi geldi." dedi.

Teklifte, 7 bin ila 9 bin lira arasında maaş alan şehit anne babalarının maaşlarının 14 bin 37 liraya, 15 bin ila 16 bin arasında maaş alanların ise 21 bin 500 liraya çıkarıldığını belirten Işık, şunları söyledi:

"Yapılan yeni yasa teklifiyle birlikte gazilerimizin maluliyet derecelerine göre en düşük alan gazimizin yani altıncı derecedeki gazimize 58 bin 590 ila 68 bin lira arasında bir maaş belirlendi. Yine maluliyet derecesi ağır olan gazilerimizden de birinci derece gazilerimizin 68 bin ila 86 bin lira arasında maaşları yeni yapılacak yasa teklifiyle düzenlendi. Bunların dışında ek gösterge oranı gazilerimizde 3600 ek göstergeye çıkarıldı. 15 Temmuz hain darbe gecesi yaralanıp da maluliyet derecesi alamayan gazilerimize de bu oranda bir maaş katsayısı artışıyla yaklaşık 28 bin 76 maaş bağlandı. Bunlar aynı zamanda muharip gazilerimizin de kendilerine sağlanan haklara, aynı haklara haiz oldular. Terörle mücadelede yaralanıp maluliyet derecesi alamayanlar, engellilik durumlarını derecelendiremeyen yaralılara da sağlık kontrolüne, sağlık raporuna, tekrar Adli Tıp Kurumu aracılığıyla gönderildiğinde alacak sağlık raporuna binaen, yasalardaki düzenlenecek kanun teklifinde düzenlenecek şartlar sağlanırsa yine 28 bin 76 lira tutarında bir maaş bağlanacak."

"Yasa teklifi haline getirilip sunmasını istiyoruz"

Maluliyet derecesi artan gazilerde yaş sınırının 40 olduğunu ifade eden Işık, teklifle bunun 55 yaşa çıkarılacağını belirtti.

Işık, yeni yasa teklifiyle, maluliyet derecesi yüksek olan ve evde bakım yardımı alan gazilerin, iki asgari ücret olan yardımlarının, 70 bin 187 liraya çıkarılmasının teklif edildiğini söyledi.

Kanun teklifindeki Milli Savunma Komisyonu'nda 33 maddelik bütün konuların ele alındığı bilgisinin kendilerine daha önce ulaştığını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Bunun ikiye bölündüğünü, bu kanun maddelerinin ilk etabının şimdi yapılacak yasa teklifiyle çıkacağını diğerinin de yeni yasama yılında tamamlanacağı bildirilmiştir. İnşallah bütünü ele alan konuların en kısa zamanda yasama yılında da yasa teklifi haline getirilip sunmasını istiyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mevzuatında şehitliğin ve gaziliğin tanımının olmamasından dolayı bu diğer ikinci bölümdeki çıkacak kanunların gecikmesi söz konusu. Sosyal Güvenlik Mevzuatında gazimize vazife malulü verilmekte. Şehidin tanımı ise 'görev esnasında hayatını kaybedenler' olarak geçmekte. En büyük sorun, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatında şehitliğin ve gaziliğin tanımının yapılmaması. Tanımlar yapılırsa ikinci bölümdeki, önümüzdeki yasama döneminde çıkacak yasalar bir an evvel yasallaşmış olur. En önemli konulardan bir tanesi de budur."

Ayrıca, ordu evlerine sadece erbaş ve er gazilerin değil sözleşmeli erler ve uzman çavuşların da giremediğini belirten Işık, astsubayların da subay orduevine giremediğini ifade etti.

Ankara Bilkent'te Gazi Uyumevi ve Oteli'nin olduğunu belirten Işık, Balıkesir Ayvalık'ta şehit aileleri ve gazilerin girebileceği rehabilitasyon merkezi, yine Çanakkale'de Şehit Gazi Konukevi'ne de hak sahiplerinden başka kimsenin giremediğini hatırlattı.

Işık, ayrıca, terörle mücadelede erbaş ve erlerin birinci derece gazinin istihdam hakkını kendisi kullanmaz ise aylık gelirinin evde bakım ücreti ile 182 bin lira, kendisinin kullanması durumunda ise 252 bin liraya yükseleceğini söyledi.

Kaynak: AA