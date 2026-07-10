Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz protestosu: 'Tiyatro' ifadesi tepki çekti

Bahçelievler Belediye Meclisi oturumunda Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri anmamasını şehit aileleri ve gazilerden oluşan grup tarafından protesto edildi.

Bahçelievler Belediye Meclisi'nin Pazartesi günü gerçekleşen oturumunda, CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş'ın 15 Temmuz hakkında 'Tiyatro' ifadesini kullandığını, Bahçelievler Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Gencay Özcan'ın ise 'Bahçelievler'de 15 Temmuz şehitleri varmış' dediğini belirten şehit aileler ve gazilerden oluşan grup Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi önünde bir araya gelerek protesto etti. Yapılan basın açıklamasının ardından Belediye Meclisi'ne giren grup ile CHP'li Meclis üyeleri arasında arbede çıktı.

'15 TEMMUZ'U ANMADI'

Basın açıklamasında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bahçelievler Belediye Meclisi'nde, Meclis Başkanvekili Nazife Aktaş, Madımak ve Başbağlar'ı andı. Tabii ki Madımak ve Başbağlar bizim için de içimizdeki bir yara. Kendisi 15 Temmuz'u anmadı. Bizim arkadaşlarımız kendilerini uyardı. Kendisi 'O benim bileceğim bir şey. Siz karışamazsınız' dedi. ve 15 Temmuz için 'Tiyatro' dedi. Bir de CHP'nin Grup Başkanvekili olan bir arkadaşımız var. Aynı zamanda büyükşehir belediyesinde de meclis başkanvekilliği var, yani iki görevi var. O da 'Bahçelievler'de 15 Temmuz şehitleri varmış' dedi. Yani alaycı bir tavırla dedi. Biz 15 Temmuz'u unutturmamak için çalışmalar yaparken, şurada 15 gün kala 10 gün kala bir hanımefendi, bir beyefendi 15 Temmuz ile alay etti. Ben soruyorum; 15 Temmuz şehitlerimizin burada eşleri var çocukları var. Bu insanlar ne yoluna gitti, tiyatro yoluna mı gittiler?" dedi.

'BİZ ŞEHİT AİLELERİNİN YANINDAYIZ'

Yaşananları kınadıklarını ifade eden 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Tunç ise, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik yapısını koruyacak, demokratik usullerle yoluna devam edecek. Şiddetle bu bakış açısını kınadığımı ifade etmek istiyorum. Şehit ailelerinin, annesi, babası, çocukları, yakınları üzülmesinler. Biz her zaman onların yanındayız. Bu milletin her biri sevgi ve muhabbetle birbiriyle kucaklaşacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı