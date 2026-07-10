İngiltere'de eski bakan evinde ölü bulundu: Bir şüpheli gözaltına alındı

İngiltere'de polis, 1993-1995 yılları arasında istihdamdan sorumlu devlet bakanı, 1995-1997 yılları arasında ise cezaevlerinden sorumlu devlet bakanı olarak görev yapan Ann Widdecombe'un dün evinde ciddi darbeler almış halde ölü bulunduğunu bildirdi. Yetkililer, cinayet şüphelisi bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İngiltere'de Muhafazakar Parti hükümetlerinde bakanlık, Avam Kamarası üyeliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilliği de yapmış olan tecrübeli siyasetçi Ann Widdecombe'nin dün evinde ölü bulunduğu açıklandı. Polis, siyasetçinin şüpheli ölümünün ardından cinayet soruşturması başlatıldığını ve bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Widdecombe'un menajerlik ekibi, bugün bir açıklama yayınlayarak 78 yaşındaki siyasetçinin dün günü İngiltere'nin güneybatısında bulunan dağlık Dartmoor bölgesindeki evinde ölü bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, Widdecombe'un ne zaman ve nasıl öldüğüne ilişkin ayrıntı verilmezken, "Bu haberin, meslektaşları ve dostları için büyük bir şok olacağını biliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Olaya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen polis yetkilileri, dün yerel saatle 11.40 sıralarında ambulans servisinden gelen bir ihbar üzerine ekiplerin Dartmoor'daki bir adrese sevk edildiğini ve ağır yaralanmalara maruz kaldığı görülen Widdecombe'un evinde ölü bulunduğunu açıkladı. Polis, siyasetçinin şüpheli ölümle ilgili cinayet soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Olaya ilişkin 26 yaşında bir erkek gözaltına alındı

Devon ve Cornwall Bölgesel Polis Gücü Emniyet Müdür Yardımcısı Matt Longman, düzenlenen basın toplantısında, olayla bağlantılı olarak bu akşam 26 yaşında bir erkek şüphelinin bu gözaltına alındığını duyurdu. Longman, ilk incelemelerin ardından olayın bir terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini ve henüz erken aşamada olan soruşturmalar sürerken İngiliz vatandaşı şüphelinin gözaltında tutulduğunu söyledi.

Longman, cinayetin siyasi saiklerle işlenmiş olduğuna yönelik bir işaret bulunup bulunmadığı yönünde bir soruya ise, "Şu an itibarıyla bunun siyasi saikli bir suç olduğuna inanmayı gerektirecek bir bilgiye sahip değilim" cevabını verdi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan istifa eden ve yakın zamanda görevden ayrılması beklenen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ann Widdecombe'u "seçkin bir siyasetçi" olarak tanımladı ve şüphelinin "tehlikeli olduğunun açık" olduğunu ifade etti.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Starmer, "Bugün siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir araya geliyoruz. Ann'in uzun yıllar boyunca kendini halka hizmete adamış olmasına duyduğum saygıyı ifade etmek istiyorum. Düşüncelerim ve en içten taziyelerim, Ann'in ailesi ve dostlarıyla birlikte" dedi.

Reform UK partisi lideri Nigel Farage ise, "Seçmenler onu çok seviyordu. İngiltere'nin AB'den ayrılmasında belirleyici bir rol oynadı. Ann'i özleyeceğiz" dedi.

Widdecombe'un siyasi geçmişi

Ann Widdecombe, İngiliz siyasetinde sert sosyal muhafazakarlığı, Katolik inancı, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına verdiği güçlü destek, katı cezaları desteklemesi ve LGBT muhalefetiyle tanınan bir isimdi. 1947 doğumlu Widdecombe, on yıllara yayılan siyasi kariyeri boyunca Muhafazakar Parti hükümetlerinde bakanlık pozisyonlarında bulunmuştu. 2019'da Muhafazakar Parti'den ayrılarak Brexit Partisi'ne katılan Widdecombe, aynı yıl Avrupa Parlamentosu milletvekilliğine seçilmiş ve İngiltere AB'den ayrılana kadar bu görevini sürdürmüştü.

Tecrübeli siyasetçi, 2023 yılında Reform UK partisine katılmış ve ölümüne kadar partinin göç ve adalet politikalarından sorumlu sözcüsü olarak görev yapmıştı.

Widdecombe, eski İngiltere Başbakanı John Major dönemindeki 1993-1995 yılları arasında istihdamdan sorumlu devlet bakanı, 1995-1997 yılları arasında ise cezaevlerinden sorumlu devlet bakanı olarak görev yapmıştı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı