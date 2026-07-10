CHP'li Vekile Şehit Ailelerinden Tepki

Şehit aileleri ve gaziler, CHP'li Bahçelievler Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri anmamasını protesto etti.

Şehit aileleri ve gazilerden oluşan grup, Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi önünde bir araya geldi.

Burada basın açıklaması yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Meclis'te daha önce Aktaş'ın Madımak ve Başbağlar olaylarını andığını ancak 15 Temmuz'u anmadığını söyledi.

Aktaş'ın 15 Temmuz darbe girişimi için "tiyatro" ifadesini kullandığını belirten Bahadır, CHP'li Meclis Üyesi Gencay Özkan'ın da "Bahçelievler'de 15 Temmuz şehitleri varmış." sözleriyle alaycı bir tutum sergilediğini ifade etti.

Bahadır, söz konusu ifadelerin 15 Temmuz şehitleri, gazileri ve ailelerini incittiğini, darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin hatırasına saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

15 Temmuz şehitleri ve gazilerine yönelik ifadeleri nedeniyle Nazife Aktaş ile Gencay Özkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını vurgulayan Bahadır, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'a Aktaş ile Özkan'ın görevlerinden alınması çağrısında bulundu.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da bütün şehit ve gazilerin haklarını hem hukuki yollarla hem de kamuoyu nezdinde savunmanın kendi sorumluluklarında olduğunu belirtti.

15 Temmuz şehitlerinin yanı sıra terörle mücadelede ve yurt dışında görevleri sırasında şehit olanlar ile gazilerin ailelerinin ortak acıları paylaştığının altını çizen Turunç, darbe girişiminde ortaya koyulan mücadelenin unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Turunç, Aktaş'ın 15 Temmuz'a ilişkin kullandığı ifadeleri kınadığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik hukuk düzeni içinde yoluna devam edecektir. Şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın annesi Muhteber Ayabak da Aktaş'ın konuştuğu görüntüleri sosyal medyada gördüğünü ve birkaç gündür uyuyamadığını söyledi.

Ayabak, "Ben 17 yaşındaki evladımı boşuna mı şehit verdim? Bana bunu ispatlayacak. Aksi halde hem İBB'deki hem de Belediye Meclisi'ndeki kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağım." dedi.

Şehit Mehmet Karaaslan'ın eşi Sevda Karaaslan ise söz konusu kişilere hakkını helal etmediğini, kendilerinden özür beklediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Bahçelievler Belediye Meclisi'nin bulunduğu salona giden şehit ve gazi yakınlarından bazıları çeşitli sloganlar attı. Bu sırada bir kişi fenalaşarak sinir krizi geçirdi.

Ne olmuştu?

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde, AK Parti Grup Başkanvekili Yasin Özdemir, gündem maddelerinin görüşülmesini kapatmak isteyen CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş'a, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri anmadığını belirterek, tepki göstermişti.

Özdemir'e cevap veren Aktaş, "O benim içimden geldiği zaman söylerim zaten. Ben öyle bir şey düşünmüyorum şu anda. Bütün şehitlerimizi ben saygıyla anıyorum ama 15 Temmuz'la ilgili bir görüş bildirmek zorunda değilim, bu benim fikrim. Sizin baskınızla, sizin söyleminizle bu olmaz. Ben gündemi kapatıyorum." ifadelerini kullanmıştı.